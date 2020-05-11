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Помойницы на Кего, Бревеннике и Хабарке уходят в прошле

Накануне на острове Кего специалисты Регионального оператора, компании-перевозчика, осуществляющего вывоз ТКО на острове, а также управляющей компании, обслуживающей жилые дома островитян, провели рейд. Осмотрели состояние контейнерных площадок, проинспектировали убранные «помойницы» и   обсудили алгоритм работы по регулярный вывоз коммунальных отходов из дворов поселка.

На островах Архангельска активно идет реформа сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Весной на острове установили во дворах контейнеры, что позволило избавиться от «помойниц» и «сухотарников». Но главное - обеспечить централизованный сбор и вывоз ТКО на лицензированный полигон, чего никогда не было на архангельских островах. Сейчас на Кего сбор отходов осуществляется с помощью 70 контейнеров.

- Контейнеры есть - это очень хорошо, жители готовы выносить мусор в них, но есть большая проблема в обслуживании этих контейнерных площадок,- рассказал Константин Вебер, руководитель компании-перевозчика ТКО.- Мы только начали работать на острове, но уже столкнулись с тем, что к некоторым площадкам мусоровоз просто не может подъехать - состояние дороги не позволяет.

Об этой проблеме говорили и представители местной управляющей компании. На острове нет асфальтированных дорог, единственная - центральная - покрыта бетонными плитами, остальные улицы - без покрытия, иногда посыпанные шлаком из  местной кочегарки.

- Сейчас, когда стоит сухая погода - машины еще как-то могут проехать к площадкам, но и то не ко всем,- отметил Александр Шинкарев, руководитель отдела логистики Регионального оператора по обращению с ТКО.- А весной или осенью груженый КАМАЗ и вовсе застрянет, да и дороги убьет - колею нарежет.

Представители управляющей компании рассказали, что до недавнего времени мусор из дворов вывозили трактором - но и такая техника застревала после дождей. С переходом на вывоз ТКО на мусоровозах - проблема дорог стала особенно острой. 

Еще один вопрос, который подняли в ходе рейда – расстановка контейнерных площадок по острову. Специалисты Регионального оператора отметили, что схема выбрана неудобная, так как  в некоторых дворах на один небольшой дом приходилось по три-четыре контейнера в шаговой доступности.

- Мы видим единственный вариант оптимизировать вывоз здесь - это создать укрупненные контейнерные площадки и вынести их из дворов - это будет удобно и перевозчику, и позволит сохранить местные дороги,- рассказал Александр Шинкарев.- По итогам рабочей поездки мы подготовим предложения по переносу контейнерных площадок. Мы уже заручились поддержкой управляющей компании - нам готовы помочь в перемещении контейнеров, перевозчик также активно включается в процесс. 

Уже в ближайшее время часть контейнерных площадок на Кего будут объединены и перенесены. Для этого подготовят и сами контейнеры, отходы из них вывезут дополнительно.

- Мы направили на остров КАМАЗ и ГАЗОН - куда не пройдет большой мусоровоз, залезет более компактный,- отметил Константин Вебер.- Все будет вывезено сегодня к концу дня. А с укрупнением и частичным переносом контейнерных площадок нам удастся наладить регулярный вывоз отходов на острове, как мы это делаем на Бревеннике и Хабарке.

Стоит добавить, что все отходы из контейнерных площадок острова Кего вывозятся исключительно на полигон Архангельска. Укрупненные контейнерные площадки и грамотное их размещение на улицах поселка позволит улучшить вывоз ТКО с острова, который в летний период становится территорией отдыха для многих горожан. Да и островитяне с переходом от «помойниц» к централизованному сбору и захоронению отходов, почувствуют новое качество услуги по вывозу ТКО.  

18 июнь 12:57 | : Экономика

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