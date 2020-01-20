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«Росморпорт» пытается пустить архангельский клуб «Паратовъ» по ветру

Дело в том, что новый владелец причала, у которого пришвартован дебаркадер, переоборудованный в популярное питейно-развлекательное заведение, непомерно задрал арендную плату за место на воде.

Детали сообщает издание «Бизнес-класс» с ссылкой на интервью с директором ООО «Паратовъ» Сергеем Копотуном.

Заведение было открыто в 2015 году и быстро стало одним из самых популярных и пафосных мест у архангельского бомонда. Изначально величина арендных платежей составляла 50 тысяч рублей в месяц, что устраивало обе стороны. Затем «Двинарегионводхоз» отказался и от 110-го, и от 111-го причалов, ему на смену в качестве управляющей организации и пришло ФГУП «Росморпорт».

Росморпорт уведомил об этом ООО «Паратовъ» и предложил определить отношения. Однако сразу же в одностороннем порядке выставил счет за аренду в размере 230 тысяч рублей в месяц, почти в пять раз выше прежней. Какое-то время компания уплачивала необходимую сумму. Однако затем Росморпорт опять провел индексацию: новая величина арендной платы составила уже 300 тысяч рублей в месяц.

Сумма неподъемная, особенно, с учетом экономических реалий текущего момента.

В областном Арбитражном суде сейчас рассматривается долговая претензия арендодателя к арендатору.

Интересно, что директор «Паратова» не имеет моральных претензий к подателю иска, понимая, что это бизнес и ничего личного: «У нас нет цели упрекнуть Росморпорт в том, что он не идет на уступки. Каждый занимается своим делом и пытается отстоять прежде всего собственные интересы. …хоть «Паратовъ» стоит у причала, хоть нефтяной танкер – разницы нет».

 Сейчас владельцы плавучего ресторана рассматривают вариант переезда в более дешевое в плане аренды место. Например, к причалу №109… совсем рядом со старым, прямо напротив Северного морского музея. Там у арендодателя аппетиты поскромнее.

09 июнь 13:37 | : Экономика

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