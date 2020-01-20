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«Птичий грипп» в Архангельской области. Закрылась Уемская птицефабрика

Работники Уемской фабрики в конце мая получили полный расчет. Производство остановилось. Предприятие признано убыточным.

Такая информация появилась в социальных сетях.

Напомним, ранее в Архангельской области закрылись закрывались птицефабрики в Няндоме, Котласе, Вельске... Ещё раньше в Рикасихе, Плесецке. Продукция птицеводства в магазины области поступает в основном из других регионов. Есть мнение, что в России имеет место перепроизводство куриного мяса.

И это лишь дополнительный штрих к «пандемии», обрушившейся на региональный агропром. Как мы уже сообщали, за последнее время в области закрылись сразу несколько молокозаводов. Небольшим фермерским хозяйствам, потерявшим местных переработчиков, приходится сливать молоко в сточные канавы.

Представитель Ассоциации региональных фермеров Михаил Силантьев: «Зато Министр Агропром области всё время рассказывает о каких-то только ей заметных успехах! Где они - эти успехи? Одни приписки да распилы бюджетных средств - не зря же столько уголовных дел в последнее время заведено в отрасли...».

03 июнь 14:37 | : Экономика / Скандалы

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