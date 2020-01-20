«Птичий грипп» в Архангельской области. Закрылась Уемская птицефабрика

Работники Уемской фабрики в конце мая получили полный расчет. Производство остановилось. Предприятие признано убыточным.
Такая информация появилась в социальных сетях.
Напомним, ранее в Архангельской области закрылись закрывались птицефабрики в Няндоме, Котласе, Вельске... Ещё раньше в Рикасихе, Плесецке. Продукция птицеводства в магазины области поступает в основном из других регионов. Есть мнение, что в России имеет место перепроизводство куриного мяса.
И это лишь дополнительный штрих к «пандемии», обрушившейся на региональный агропром. Как мы уже сообщали, за последнее время в области закрылись сразу несколько молокозаводов. Небольшим фермерским хозяйствам, потерявшим местных переработчиков, приходится сливать молоко в сточные канавы.
Представитель Ассоциации региональных фермеров Михаил Силантьев: «Зато Министр Агропром области всё время рассказывает о каких-то только ей заметных успехах! Где они - эти успехи? Одни приписки да распилы бюджетных средств - не зря же столько уголовных дел в последнее время заведено в отрасли...».