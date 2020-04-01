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От надежды к унынию. Настроение у архангелогороцев стало быстро портиться

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада выяснили, как изменилась ситуация на рынке труда Архангельской области за прошедшую неделю. Всего с 1 по 26 апреля 2020 года в регионе было открыто более 1 511 вакансий для специалистов из разных профессиональных областей.

Изменения на рынке труда

На неделе с 20 по 26 апреля в Архангельской области компании разместили на 8% меньше предложений о работе, чем за первую неделю апреля. По отношению к показателю за неделю с 13 по 19 апреля рынок вакансий сократился на 4%. К числу профессиональных областей, в которых не было отмечено снижения спроса на персонал за минувшую неделю, можно отнести только строительство (+2%) и медицину, фармацевтику (+1%). Также меньшей степени за прошедшую неделю сократилось число вакансий для представителей сфер транспорта и логистики (-1%), а также производства (-1%). Самые существенные изменения произошли в профессиональных областях туризма, гостинично-ресторанного бизнеса, маркетинга, рекламы и PR, инсталляции и сервиса, бухгалтерии, финансовом секторе, в которых спрос на работников снизился наиболее ощутимо.

Интересно, что соискатели тоже не спешат выходить на открытый рынок труда – количество резюме, обновленных в период с 20 по 26 апреля в Архангельской области, сократилось на 2%, если сравнивать с показателем за предыдущую неделю. В среднем на одно вакантное место, по соотношению резюме к вакансиям на hh.ru, претендуют 6 соискателей.

Среди активных сфер, где по-прежнему сохраняется наибольшее число предложений о работе в Архангельской области на hh.ru, можно выделить продажи (34% от всех вакансий на неделе с 20 апреля), медицину и фармацевтику (24%), строительство (10%), начало карьеры (9%), рабочий персонал (8%), производство, транспорт и логистику (по 7% на каждую), банки, ИТ и интернет (по 6%).

Настроения соискателей

Кроме того, Служба исследований HeadHunter выяснила ожидания работников Северо-Запада на рынке труда от 2 квартала 2020 года. Настроения соискателей резко ухудшились: текущий кризис, связанный с пандемией COVID-19 и заморозкой многих сфер экономики, отразился на настроениях людей не самым лучшим образом.

Доля неработающих соискателей, потерявших работу из-за текущего экономического кризиса, в том числе, по вине пандемии COVID-19, в регионах Северо-Запада составила 3,2%. По Петербургу и Ленинградской области этот процент оказался меньше – 4,6%. В первую очередь под удар попали представители сфер туризма, гостиниц, ресторанов (15,6% - показатель по России), искусства, развлечений и массмедиа (11,8%), маркетинга, рекламы, PR (10,2%), административного персонала (7,8%).

Индекс самочувствия соискателей на рынке труда СЗФО опустился до минимальной за всю историю проведения исследования отметки в минус 0,20 пунктов, хотя еще в первом квартале он составлял минус 0,05 пункта.

Наиболее негативные настроения у работников туристической сферы, индустрии искусства и развлечений, а также у топ-менеджеров и кандидатов из финансового сектора. Наиболее уверенно на рынке труда пока чувствуют себя соискатели в IT-сфере, начинающие специалисты, медики, представители профобласти добычи сырья и рабочих профессий.

Ощущение стабильности на текущем месте работы у жителей СЗФО пострадало больше всего: индекс потерял 0,25 пункта, хотя всегда оставался одним из наиболее стабильных составляющих общего индекса самочувствия.

Оценка соискателями Северо-Запада сложности поиска работы уже 3 года остается примерно на одном и том же уровне, и в текущей ситуации её падение оказалось наименее заметным. Накануне 1 квартала 2020 показатель составил минус 0,37 пунктов, сейчас же он опустился до отметки минус 0,44 пункта – и это антирекорд по всем федеральным округам. Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают топ-менеджеры, соискатели из сфер искусства, туризма и ресторанного бизнеса. Относительно других легче найти работу специалистам профессиональных продаж, IT и интернета.

 

Всё больше работников из разных регионов Северо-Запада опасаются сокращений, поэтому выражают готовность потерять в деньгах взамен на сохранение места работы – индекс готовности снизить зарплатные ожидания рухнул в отрицательную область, откатившись с минус 0,02 до отметки минус 0,17.

 

С другой стороны, индекс оптимизма трудоустройства у кандидатов региона все еще находится в “зеленой зоне” (0,01), однако индекс востребованности подработки вырос с минус 0,22 до минус 0,48 пунктов.

28 апрель 10:33 | : Экономика

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