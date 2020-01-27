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"Аквилон Инвест" обустраивает зону отдыха в Северодвинске

Инвестиционный контракт между администрацией Северодвинска и строительно-инвестиционным холдингом «Аквилон Инвест» (в лице ООО «Аквилон-Недвижимость Северодвинск») закрепляет обязательства инвестора по строительству детсада и благоустройству общедоступной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.

 

В соответствии с контрактом объем инвестиций в социальные объекты увеличен до 10,3% от общего объема привлекаемых внебюджетных средств, который составит 2,23 млрд. рублей. В том числе 160 млн рублей будет направлено на строительство детсада, и 70 млн – на обустройство парка и берегоукрепление. Оба объекта сдаются «под ключ» и передаются в собственность муниципалитета. При этом застройщик несет гарантийные обязательства по ним в течение 5 лет.

Также инвестор берет на себя финансирование строительства инженерных сетей, включая локальные очистные сооружения ливневой канализации, а также по устройству внутриквартальных проездов и тротуаров к детсаду и парку и гостевой парковки для посетителей рекреационной зоны. Предусматривается оборудование специальных закрытых площадок для сбора твердых коммунальных отходов с размещением на них контейнеров для раздельного сбора мусора.

Немаловажно, что компания-застройщик ООО «Аквилон-Недвижимость Северодвинск» зарегистрирована в Северодвинске и платит налоги в городской бюджет. Также инвестор планирует привлекать местных подрядчиков и кадры, заказывать стройматериалы, комплектующие и конструкции на местных предприятиях, в том числе на Северодвинском заводе строительных материалов.

Реализация контракта рассчитана до конца 2027 года. В текущем году планируется разработать и утвердить проекты планировки и межевания территории участка, провести кадастровые работы, выполнить инженерные изыскания, получить техусловия ресурсоснабжающих организаций на подключение к сетям, а также согласовать проект рекреационной зоны – парка с берегоукреплением у озера Театральное. Ввод в эксплуатацию детсада намечен на 2024 год.

Что касается нового жилья, то контракт устанавливает, что его высотность не должна превышать 9 этажей, архитектурный облик должен учитывать значимость расположения объектов в центральной части города и быть согласован с администрацией Северодвинска. При проектировании жилого комплекса соблюдаются все действующие требования градостроительных норм и регламентов, в том числе по благоустройству придомовой территории и организации парковочных мест. Предусматривается, что их значительное количество будет размещено в подземном паркинге.

Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» уже построил в Северодвинске четыре жилых комплекса.  Сейчас компания возводит в городе корабелов три жилых комплекса (5-ть домов) общей площадью около 60 тыс. кв. м. Уже получено разрешение на строительство нового дома в районе улицы Орджоникидзе. Также холдинг приобрел на открытом аукционе право аренды земельного участка площадью 1,39 га в районе ул. Карла Маркса, 65, где планируется построить до 20 тыс. кв. м жилья.

 

09 апрель 13:05 | : Экономика

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