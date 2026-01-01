Вверх
Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья

В Государственном архиве Архангельской области (Фонд канцелярии Архангельского губернатора, Оп. 1. Д. 1а. Л. 157) хранится подлинник рукописи датированного 8 января 1747 года документа: «Требование барона И.А. Черкасова Архангелогородскому губернатору С.А. Юрьеву об отправке в Санкт-Петербург из Архангельска барашков по указанию императрицы Елизаветы Петровны. г. Санкт-Петербург». Приводится в начальной редакции в современной орфографии:

«Милостивой государь мой Степан Алексеевич

 Ея Императорское Величество указала для употребления своего от города Архангелского присылать сюды городских барашков на каждое неделе по пяти. И для отправления оных послан с сим нарочной от дворцовой канцелярии, которой те барашки будет отправлять, того ради ваше высокоблагородие благоволите оному посланному в выборе тех барашков знающими тако людми чинить сами вы кроме губернской канцелярии вспоможение, и тех барашков отправлять сюды с нарочными салдаты. А подводы употреблять поставленные от ям до города Архангелского для комисии лейб гвардии капитана Выжданского. Которому при сем писмо посылается о том, чтоб давал подорожные, ибо велено толко по ево подорожным давать велено, а денги на покупку барашков или телят будет [неразборчиво] посланный от дворцовой канцелярии.

 Вашего высокоблагородия

милостиваго государя моего

покорный слуга

Барон Иван Черкасов

 В 8 день генваря 1747 Санкт питербурхе».

 Заработал «бараний» конвейер. Каждую неделю пять невинных архангельских агнцев под надёжной солдатской охраной отправлялись по разбитому Петербургскому тракту на съедение монаршим особам. Не нашлось пока документа об отмене требования барона Ивана Черкасова. Может, до сих пор оно действует?  

 Александр Чашев

