Крещенские купания: учись окунаться правильно

На территории Архангельской области планируется 21 место проведения традиционных крещенских купаний, сообщили в региональном управлении МЧС.

Перечень мест для купаний смотрите здесь: https://29.mchs.gov.ru/uploads/news/2026-01-16/opredeleny-mesta-dlya-kupaniya-v-kreshchenie-gospodne...

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы все процедуры прошли безопасно необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

— Купаться можно только в местах специально оборудованных для крещенских купаний и проведения обрядов;

— Нельзя пить спиртное, алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце;

— Перед купанием разотри тело любым жирным кремом или оливковым маслом;

— Находись в воде не дольше одной минуты;

— После – разотрись махровым полотенцем и поспеши в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю.