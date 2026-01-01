Вверх
Крещенские купания: учись окунаться правильно

    На территории Архангельской области планируется 21 место проведения традиционных крещенских купаний, сообщили в региональном управлении МЧС.

    Перечень мест для купаний смотрите здесь: https://29.mchs.gov.ru/uploads/news/2026-01-16/opredeleny-mesta-dlya-kupaniya-v-kreshchenie-gospodne...

    В ведомстве напомнили, что для того, чтобы все процедуры прошли безопасно необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

    — Купаться можно только в местах специально оборудованных для крещенских купаний и проведения обрядов;

    — Нельзя пить спиртное, алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце;

    — Перед купанием разотри тело любым жирным кремом или оливковым маслом;

    — Находись в воде не дольше одной минуты;

    — После – разотрись махровым полотенцем и поспеши в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю. 

17 январь 10:30 | : Будни / Верую

