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Директор филиала в Архангельске - буржуй да и только

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор филиала в Архангельске в среднем получает 134 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 210 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 193 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: во Владивостоке – 179 000 рублей, в Казани – 139 000 рублей, в Новосибирске – 147 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 151 000 рублей, в Хабаровске – 172 000 рублей, в Иркутске – 145 000 рублей, в Челябинске – 143 000 рублей в месяц.

В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 130 000 рублей, в Сыктывкаре 141 000 рублей и в Петрозаводске -  137 000 рублей в месяц.

Директор филиала должен знать:

  • законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую и коммерческую деятельность;
  • рыночную экономику, предпринимательство и ведение бизнеса;
  • конъюнктуру рынка, порядок ценообразования, налогообложения;
  • основы маркетинга;
  • теорию менеджмента, макро- и микроэкономики, делового администрирования, биржевого, страхового, банковского и финансового дела;
  • теорию и практику работы с персоналом;
  • формы и методы ведения рекламных кампаний;
  • порядок разработки бизнес-планов и коммерческих условий соглашений, договоров, контрактов;
  • основы социологии, психологии и мотивации труда;
  • этику делового общения;
  • основы технологии производства;
  • структуру управления предприятием, учреждением, организацией;
  • перспективы инновационной и инвестиционной деятельности;
  • методы оценки деловых качеств работников;
  • основы делопроизводства;
  • методы обработки информации с использованием современных технических средств коммуникаций и связи, вычислительной техники;
  • основы законодательства о труде;
  • передовой отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента;
  • правила и нормы охраны труда.
28 февраль 13:01 | : Экономика

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