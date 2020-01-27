Директор филиала в Архангельске - буржуй да и только

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор филиала в Архангельске в среднем получает 134 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 210 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 193 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: во Владивостоке – 179 000 рублей, в Казани – 139 000 рублей, в Новосибирске – 147 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 151 000 рублей, в Хабаровске – 172 000 рублей, в Иркутске – 145 000 рублей, в Челябинске – 143 000 рублей в месяц.
В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 130 000 рублей, в Сыктывкаре 141 000 рублей и в Петрозаводске - 137 000 рублей в месяц.
Директор филиала должен знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую и коммерческую деятельность;
- рыночную экономику, предпринимательство и ведение бизнеса;
- конъюнктуру рынка, порядок ценообразования, налогообложения;
- основы маркетинга;
- теорию менеджмента, макро- и микроэкономики, делового администрирования, биржевого, страхового, банковского и финансового дела;
- теорию и практику работы с персоналом;
- формы и методы ведения рекламных кампаний;
- порядок разработки бизнес-планов и коммерческих условий соглашений, договоров, контрактов;
- основы социологии, психологии и мотивации труда;
- этику делового общения;
- основы технологии производства;
- структуру управления предприятием, учреждением, организацией;
- перспективы инновационной и инвестиционной деятельности;
- методы оценки деловых качеств работников;
- основы делопроизводства;
- методы обработки информации с использованием современных технических средств коммуникаций и связи, вычислительной техники;
- основы законодательства о труде;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента;
- правила и нормы охраны труда.