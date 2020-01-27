«ЭкоИнтегратор» конкретно и по делу: как правильно выбрасывать мусор

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.
Содержанием контейнерных площадок, если они расположены на придомовой территории, должны заниматься собственники помещений этого дома или их управляющая организация. Если контейнерная площадка расположена не на придомовой территории и не входит в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, то ее содержанием занимается собственник участка, на котором она расположена и (или) муниципалитет.
Напомним, что региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами только с момента их погрузки в мусоровоз.
Кто должен убирать мусор, находящийся вне контейнеров на контейнерной площадке или рядом с ней?
Ответственность регионального оператора наступает с момента погрузки контейнеров в мусоровоз. Содержанием контейнерных площадок, если они расположены на придомовой территории, занимаются собственники жилья или управляющая компания. В иных случаях бремя содержания контейнерной площадки лежит на собственниках земельного участка и (или) муниципалитете.
Если контейнерная площадка оказалась захламлена вследствие несвоевременного вывоза ТКО по вине представителя (подрядчика) регионального оператора или мусор просыпался при погрузке, убрать такой мусор обязан представитель (подрядчик) регионального оператора.
Если отходы не вывозятся, к кому обращаться?
Обязанность по вывозу отходов лежит на региональном операторе. Если отходы не вывозят, то обращаться нужно на горячую линию регионального оператора по номеру: (8182) 63-70-02 или по телефонам обособленных подразделений.
Кто должен вывозить крупногабаритные отходы (КГО): мебель, коробки, унитазы и т.п.?
Крупногабаритные отходы вывозит региональный оператор по обращению с ТКО - как правило существует график регулярного вывоза КГО (1-2 раза в неделю), но возможен вывоз и по заявке от Управляющей компании или сигналу (звонку, сообщению на сайте) от жителей, а также по сообщению водителей мусоровозов в АС «Управление отходами».
Как часто должны вывозить мусор от многоквартирных домов?
В холодное время года (среднесуточная температура +5 °C и ниже) — не реже 1 раза в 3 суток. В теплое время года (среднесуточная температура выше +5 °C) — 1 раз в сутки. В течение одного месяца допустимо отклонение от этой нормы не более 72 часов. Единовременно в холодное время года вывоз мусора могут задержать не более чем на 48 часов, в теплое время года — не более чем на 24 часа. Эти нормативы указаны в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Кто должен вывозить мусор из урн, которые установлены у подъездов домов? Входит ли эта услуга в обязанности регионального оператора?
Нет, региональный оператор не должен забирать отходы из установленных у подъездов урн. Это сфера ответственности управляющей компании. Региональный оператор забирает твердые коммунальные отходы из мест накопления, то есть с контейнерных площадок.
Правомерно ли в контейнеры "у дома" выбрасывает строительный и прочий мусор магазин, расположенный на первом этаже многоквартирного дома?
Магазин обязан заключить свой договор на вывоз ТКО с Региональным оператором - как юридическое лицо. А если в ходе его деятельности образуются еще и строительные отходы, то и договор на вывоз этого вида отходов - в этом случае юридическое лицо само вправе определить себе партнера.
Если у магазина нет своей контейнерной площадки, то его объем твердых коммунальных отходов может быть привязан к контейнерной площадке многоквартирного дома. Перевозчик, работающий с Региональным оператором, вывезет ТКО, накопленные магазином, вместе с мусором жильцов.
Можно ли выбрасывать люминесцентные лампы или батарейки в контейнер?
Нет, люминесцентные лампы, батарейки относятся к отходам первого класса опасности, поэтому на их вывоз нужно заключать отдельный договор со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию. Эти отходы не везут на полигон, а должны отправлять на переработку.
Если у владельца частного дома есть индивидуальный контейнер, могут ли отходы вывозиться из него?
Если у жителей частных домов ТКО ранее вывозили из индивидуальных контейнеров, возможность продолжать пользоваться этой услугой остается - это можно прописать в заявке на договор с Региональным оператором, как можно оговорить и периодичность вывоза. Оплачивать услугу по обращению с ТКО жители будут по действующим нормативам.
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