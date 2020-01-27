«Росатом» решил обанкротить «Звездочку»?

Госкорпорация подает иск северодвинскому «Центру судоремонта» в надежде взыскать с последнего неустойку в размере почти 24 млрд рублей.
Дело уже передано на рассмотрение судебных органов.
Определение: «В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 4 марта 2020 года» .
Нюансы претензий в связи с особым статусом участников финансового спора не разглашаются в открытых источников, так как могут касаться секретной составляющей обороноспособности страны.
Напомним, уставной капитал ЦС «Звездочка» составляет 15 миллиардов 873 миллиона 151 тысячу рублей.
Впрочем, наблюдатели за судьбу северодвинского предприятия не очень беспокоятся… государство банкротить самого себя вряд ли будет.