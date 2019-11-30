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Сюрприз от «Аквилон Инвест»: Квартиры в феврале за полцены!

Только в феврале можно купить квартиру в новостройке в центре Архангельска или Северодвинска в рассрочку с первоначальным взносом 50% и получить скидку до 300 тыс. рублей.

Акция «Умножители берут от жизни всё за 50%. Квартира за полцены»* распространяется на ограниченное количество квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске: ЖК «Зеленый квартал» (2-я и 3-я очереди),  ЖК «iSadovaya», ЖК «River Park», ЖК «Next», ЖК «DVINA HOUSE», ЖК «Familia», ЖК «АУРА», ЖК «Art Line», ЖК «Искра Park» и Северодвинске: ЖК «Nordica» (1-я и 2-я очереди), ЖК «CLEVER» (1-я и 2-я очереди), ЖК «ID-Морской»,  ЖК «Parus» (2-я очередь).

Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» в столице Поморья и Северодвинске строит 15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. В Северодвинске ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 46 тыс. кв. м современного жилья.

 

*Сроки проведения акции с 01.02.2020 по 29.02.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Рассрочку предоставляет Застройщик. Рассрочка предоставляется на беспроцентной основе при оплате первоначального взноса в размере 50% от базовой стоимости квартиры. Остаток выплачивается единоразовым платежом в конце строительства. Застройщик ООО СЗ «Бизнесстрой», адрес: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265, 29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22 - срок рассрочки до 4 кв. 2022 г;  Застройщик ООО «Альфа-Строй». Адрес объекта: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. ЖК "NORDICA" (2 этап) - (Нордика - Нордика (англ.)- срок рассрочки до 3 кв. 2021 г. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.

04 февраль 13:30 | : Экономика

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