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Затоваренная бочкотара (не по Аксенову). Новый подход к реализации вторсырья








Вторичное использование тары у большинства россиян ассоциируется, в основном, с повторным использованием бутылок и прочих стеклянных изделий. Однако они представляют лишь малую часть материалов, способных сегодня многократно служить людям. Эксперты и экологи уверены, что правильно организованное использование тары существенно улучшит экологическую ситуацию.

Тарой как таковой пользуются по большей части не простые граждане, а мелкие и крупные производства, логистические компании, сектор продаж и т. д. Там многократное использование тары давно налажено, и после освобождения от продукции специальные тарособирающие и тароремонтные организации возвращают ее поставщикам — производителям материалов и изготовителям товаров. Этот процесс во всём мире поставлен на конвейер и работает исправно. В случае необходимости тару ремонтируют, а если ремонт невозможен — то утилизируют или отправляют на переработку.

Поэтому производственной, торговой и транспортной тары гораздо больше, чем используемой нами в быту, это огромный сегмент современной деятельности человека. В организациях порядок работы с тарой стандартизирован и зависит от технологических или производственных процессов, а никак не от настроения или графика жизни простого потребителя.

Разновидностей многократно используемой тары немало, здесь можно выделить инвентарную, которая используется в основном при перевозках внутри городов, числится на балансе поставщика или оптовой базы и имеет их клеймо, инвентарный номер (это, как правило, контейнеры, ящики, бочки, мешки) и промышленную, в которой доставляют на предприятия материалы и компоненты, используемые при производстве. К такой таре можно отнести бутылки, металлические и стеклянные банки, короба и т. д.

По материалам тара различается на деревянную, металлическую, полимерную, картонную, стеклянную, тканевую и бумажную. Все эти виды являются многократно используемыми и наработки по их использованию в производстве и торговле могут применяться и в построении систем управления бытовыми отходами.

Деревянную тару — дощатые и фанерные ящики, поддоны, обрешетки и бочки — возвращают изготовителю или складским организациям и после необходимой обработки или ремонта используют повторно. В быту при переездах, крупных покупках или транспортировках всем нам приходилось пользоваться деревянными и фанерными упаковками — тоже, по сути, инвентарной тарой. И часто эта тара в России вместе с обычным мусором попадает в неконтролируемые отходы и далее — на свалки и полигоны. А она — или её модули — могли бы использоваться многократно.

— Тут можно разработать простейшие подзаконные акты, которые обязывают поставщиков принимать обратно и направлять на ремонт и повторное использование любую деревянную тару или упаковку, в которую поставляется объект, — предлагает известный эколог, руководитель международной части экологического проекта «Экология России» Евгений Русак. — В каких-то странах Еврозоны вы доставляете такие упаковки самостоятельно и получаете бонусы от производителя, в каких-то — у вас её забирают, но всюду действуют системы серьёзных штрафов за выкинутую на помойку упаковку из оргалита или с участием деревянных реек. В США к такого рода упаковки относятся проще и в большинстве штатов не занимаются её многократным использованием, посчитав, что сборы и реставрация будут скорее убытками для предприятий. Поэтому практически везде эту тару свозят на полигоны, которые, как это принято в США, по большей части находятся в труднодоступных местах.

Металлическая тара в производстве и торговле используется для хранения и внутрипроизводственной логистики разнообразных деталей и изделий. По многим причинам такая тара массово не используется в быту. Хотя любые банки, баллоны, боксы, необходимые для товаров, и даже фольга тоже считаются тарой. Но она может быть многократно использоваться только после переработки.

— Такая тара может и должна собираться отдельно и быть использована в системе рециклинга, как важный элемент производства упаковки, — продолжает эксперт. — Он не содержит дополнительных материалов, не нуждается в предварительной обработке. Отдельный прием металлических банок, аэрозольных баллонов, упаковки из фольги налажено в большинстве стран Евросоюза. В разной степени и с разным успехом, но такой сбор идет. Налажены каналы поставок этого сырья производителям.

В России, между тем, экология стала национальным проектом, и поэтому выстраивание системы использования металлической тары в виде сырья становится возможным. Необходима поддержка тех, кто этим занимается на местах, технологий, позволяющих применять металлическую тару как сырьё и, наконец, образовательная и информационная работа с населением, которому необходимо ежечасно говорить об опасности того, что они не выкидывают банки в отдельные контейнеры, подчеркивает Евгений Русак.

Полимерная и пластиковая тара в производстве повторно используется давно и широко по выверенным и практически уже ставшими совершенными циклами. Это цикл обработки и вторичного использования, цикл переработки и использования как сырья и т. д. Если мы говорим о бытовых отходах, то обработка пластика для его повторного использования по тому же назначению не применяется нигде. Пока это технологически невозможно. Его можно использовать как сырье только в производстве непищевых пластмасс или утилизировать.

Многократное использование стеклотары тоже давно и активно применяется, и Россия в этом направлении имеет огромный опыт. Основных направлений вторичного использования стеклотары два, и использовать её можно не только по прямому назначению без деструкции (то есть, применяя мытье и санитарно-биологическую обработку), но и в качестве сырья при производстве новых изделий.

Для организации системы многократного применения стеклотары ранее в СССР, а затем и в США и странах Евросоюза, после введения специальных местных актов по повторному использованию тары из стекла, были организованы сети по ее приему у населения. Сам процесс сдачи стеклянной тары для рециклинга построен на том, что гражданин после сдачи изделия из стекла в специальный пункт или в автомат получает залоговую стоимость, оплаченной по умолчанию любым покупателем при покупке товаров, расфасованных в стеклотару.

Тара из картона в производстве используется мало, но всю отработанную таким образом картонную упаковку собирают и направляют на переработку. Работа с бумажной и картонной тарой, добытой из бытовых отходов, тоже применяется, но гораздо реже.

— Причина тут довольно проста, — объясняет Евгений Русак. — Люди часто попросту не могут отделить картон и бумагу от покрытий из пластика и фольги. Принимаемая таким образом бумага, при всех речах о сохранении лесов, как правило, идет не на переработку, а становится топливом для сжигания. В Швейцарии и Нидерландах были попытки собирать макулатуру и направлять её на переработку. Пока это не принесло сколь-нибудь существенных результатов — отделение пластиковых покрытий требуется, по данным Комиссии ЕС о природопользовании, в 86% случаев.

В целом, уверен эксперт, повторное использование тары необходимо грамотно и массово применять в производствах. В этом случае тот мусор, который мы привыкли выбрасывать, не будет оседать на свалках, а снова станет ценным ресурсом для деятельности современного человека.

(СП)  

30 декабрь 12:13 | : Экономика

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