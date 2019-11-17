«Севмаш» деньги гребет лопатой

Чистая прибыль известного оборонного предприятия, под которого когда-то и создавался Северодвинск, составит в 2019 году 3,3 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей превышает плановый показатель.
Об этом журналистам ИА REGNUM похвастались в пресс-службе секретного производства.
Только что «Севмаш» бурно отметил свое 80-летие… в общем, можно понять.
Глава предприятия Михаил Будниченко: «В 2020 году мы должны передать флоту четыре атомных подводных лодки: атомную подлодку «Белгород», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также две многоцелевые АПЛ проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».
Напомним, что президент Путин повелел отчитаться до марта месяца следующего года, не принесет ли строительство экотехнопарка в Ленском р-не (несколько сот километров) вреда его любимым «Севмашу» и «Звездочке».