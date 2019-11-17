Экологическая реформа в Архангельске: Чем мы хуже Франции?

Экологическая реформа, которую в народе чаще и привычней называют «мусорной», наконец-то добралась и до Архангельска.
Кому-то не нравится, кто-то хочет, чтобы все осталось, как было? Но это данность. На последней пресс-конференции с журналистами президент, отвечая на вопрос журналиста из Ленинградской области, сказал, что видит проблему недовольства части общества в «недостаточной информированности населения».
Восполним этот пробел…
Архангельская область по территории почти в два раза больше Франции (с населением пропорции совсем другие). Руководители, в частности, мэр Архангельска Игорь Годзиш в беседе с главным редактором ИА RUSNORD однозначно заявил, что считает наш регион частью Европы, и вряд ли его взгляды за прошедшие три года кардинально поменялись. Значит, будем учиться?
В окрестностях Парижа есть три завода, которые термически перерабатывают «хвосты» коммунальных отходов в тепло и электричество: Isseane, Saint-Ouen и Ivry-Paris XIII.
За год они могут принять и утилизировать 1,76 млн тонн отходов, которые производят 5,1 млн жителей. Все заводы вырабатывают около 200 тысяч МВт/ч. И этого достаточно, чтобы: обеспечить теплом 245 тысяч жителей, отопить 100% парижских больниц и осветить большинство городских музеев, в том числе и Лувр.
Французские заводы так вписаны в городскую среду, что практически не отличаются от соседних домов. Например, Isseane на 2/3 спрятан под землю, чтобы не нарушать малоэтажную застройку города, а на прилегающей территории разбили парк для местных жителей.
В советские времена во многих предприятиях общепита висел ободряющий плакат – «чисто там, где не сорят!». Хотелось бы вообще не мусорить… но не получается. Ни у кого. Поэтому единственный выход жить в чистоте – научиться правильно утилизировать отходы.
Мы начали этот путь с опозданием на десятки лет. Поэтому и темп придется наращивать…