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Путин: «А что нам, мусор к Северному Ледовитому океану свозить?». На пресс-конференции президента

Такой ответ от главы государства получил представитель издания из Ленинградской области на вопрос – почему мусор из Санкт-Петербурга везут в область.

Президент, сам урожденный ленинградец, напомнил, что многие жители ближайшего к городу на Неве региона работают в мегаполисе, ночуют там и… «генерируют мусор».

Основную же проблему общественного недовольства Владимир Владимирович видит в «недостаточной информированности населения» в отношении мусорной реформы, объявленной Кремлем.

Напомним, в эти минуты в Москве приходит ежегодная пресс-конференция главы государства. В конференц-зале Центра международной торговли присутствует рекордное число журналистов, в том числе, и от Архангельской области.

Отчет о событии и несвоевременные мысли по этому поводу читайте сегодня вечером на нашем сайте.

19 декабрь 12:39 | : Горячая тема / Политика / Экономика

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