Путин: «А что нам, мусор к Северному Ледовитому океану свозить?». На пресс-конференции президента

Такой ответ от главы государства получил представитель издания из Ленинградской области на вопрос – почему мусор из Санкт-Петербурга везут в область.
Президент, сам урожденный ленинградец, напомнил, что многие жители ближайшего к городу на Неве региона работают в мегаполисе, ночуют там и… «генерируют мусор».
Основную же проблему общественного недовольства Владимир Владимирович видит в «недостаточной информированности населения» в отношении мусорной реформы, объявленной Кремлем.
Напомним, в эти минуты в Москве приходит ежегодная пресс-конференция главы государства. В конференц-зале Центра международной торговли присутствует рекордное число журналистов, в том числе, и от Архангельской области.
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