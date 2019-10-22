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Иногда ПДУ возвращается. Чистота улиц обойдется Архангельску почти в миллиард рублей

После снежного коллапса последней недели, когда Архангельск краснел перед гостями Международного кинофестиваля Arctic Open, увязающих в сугробах в самом центре поморской столицы, администрация города приняла волевое решение вернуть «Плесецкое дорожное управление». Которое, к тому же, буквально месяц назад возглавил бывший региональный министр строительства. Как известно, в подобных делах связи решают, если не все, то очень многое…

В срочном порядке был проведен конкурс, в котором предсказуемо победило ПДУ.

Сумма трехлетнего контракта составила 838,71 миллиона рублей. Цифра колоссальная для обывателя, но вполне приемлемая для городов севера России.

Напомним, до этого ПДУ убирало город в течении трех лет, и к его работе была масса претензий. Осенью этого года организация показательно уступила свое место сомнительному «Севдорстройсервису»… но всего на три месяца, которые последний не продержался. В данной ситуации «Плесецкое дорожное…» выглядит настоящим спасителем города.

Наблюдатели стараются понять – что это было..?

10 декабрь 11:39 | : Экономика / Скандалы

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