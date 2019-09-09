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Рейтинг богатейших женщин России – наших нет

Шалунишка Forbes опубликовал свежий рейтинг самых богатых женщин России.

Уже в седьмой раз первенство удерживает Елена Батурина. Раньше она выступала в тяжелой финансовой весовой категории как супруга московского мэра Лужкова, получающая самые выгодные муниципальные заказы, а теперь как совладелец немецкой фирмы и английский сыровар. Воистину – не родись красивой…

Второе место уверенно держит генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в 1 млрд. долларов.

На третьем месте — Татьяна Ковальчук, дама вместе с мужем Юрием являются совладельцами группы «Согаз» (страховой бизнес).

Также в этом гордом списке бывшая жена владельцы ФК «Монако» Елена Рыболовлева (удачно отсудила) и бывший акционер предприятия «Лебедянский» Ольга Белявцева (удачно продала).

Как определили эксперты нашей редакции, представительниц Архангельской области среди по-настоящему богатых женщин нет.   

24 октябрь 11:21 | : Экономика

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