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В материал о санатории «Беломорье» вкралась досадная опечатка

В опубликован ранее материале «Делами санатория «Беломорье» занялась прокуратура» по вине редактуры вкралась опечатка, обнаруженная благодаря бдительности Федерации профсоюзов Архангельской области.

Вместо фразы «задолжность по зарплате 110 работникам этого медицинского учреждения в размере 110 миллионов рублей», просьба читать «задолжность по зарплате 110 работникам этого медицинского учреждения в размере 3 миллионов рублей» (цифра заблаговременно исправлена в самом тексте).

Далее из фразы «из-за бездарного менеджмента начались неприятности финансового характера» исключить слово «бездарный» как излишнюю оценочную категорию. Сами же неприятности финансового характера подтверждаются наличием высокой задолжностью по заработной плате. О том, что долги погашены, указано в первой публикации.

Виновные в опечатках будут примерно наказаны.

Приносим извинения ФПАО за доставленные душевные страдания.

Редакция

18 октябрь 18:15 | : Экономика / Скандалы

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