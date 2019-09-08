В материал о санатории «Беломорье» вкралась досадная опечатка

В опубликован ранее материале «Делами санатория «Беломорье» занялась прокуратура» по вине редактуры вкралась опечатка, обнаруженная благодаря бдительности Федерации профсоюзов Архангельской области.
Вместо фразы «задолжность по зарплате 110 работникам этого медицинского учреждения в размере 110 миллионов рублей», просьба читать «задолжность по зарплате 110 работникам этого медицинского учреждения в размере 3 миллионов рублей» (цифра заблаговременно исправлена в самом тексте).
Далее из фразы «из-за бездарного менеджмента начались неприятности финансового характера» исключить слово «бездарный» как излишнюю оценочную категорию. Сами же неприятности финансового характера подтверждаются наличием высокой задолжностью по заработной плате. О том, что долги погашены, указано в первой публикации.
Виновные в опечатках будут примерно наказаны.
Приносим извинения ФПАО за доставленные душевные страдания.
Редакция