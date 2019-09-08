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Делами санатория «Беломорье» занялась прокуратура

Как мы сообщали ранее, у популярного некогда санатория, находящегося в управлении Архангельской региональной Федерации профсоюзов, из-за бездарного менеджмента начались неприятности финансового характера.

В частности, стали расти долги по зарплатам сотрудников. Что находится в компетенции правоохранительных органов.

И вот… Проверка прокуратурой Архангельской области выявила задолжность по зарплате 110 работникам этого медицинского учреждения в размере 3 миллионов рублей.

Издание «Регион 29» сообщает: Прокуратура привлекла к ответственности должностное и юридическое лица, выписав им штрафы в размере 10 и 50 тысяч рублей.

Главный врач учреждения тоже получил штраф — 10 тысяч рублей — за непредоставление статистических данных о наличии долгов по заработной плате.

На данный момент долги по зарплате погашены в полном объеме.

Впрочем, как выяснила редакция из собственных источников, несмотря на уверения, что дела санатория вот-вот пойдут на лад, вопрос о продаже этого коммерческого медучреждения иногороднему собственнику до сих пор не снят с повестки дня.

18 октябрь 13:24 | : Экономика / Скандалы

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