Региональный оператор ТКО по Архангельской области: «Геракл» или «Храбрый прогульщик»

Всего две компании заявились на конкурс по замещению места, освободившегося после ухода из региона ООО «ЭкоЦентр», которое было недовольно предложенными ему тарифами на вывоз бытовых отходов и рисками, связанными с общественным напряжением.
Взвалить на себя сей нелегкий груз рискуют ООО «Геракл» из Котласа и компания «Экоинтегратор».
Эти названия мало что говорят местному обывателю… однако фамилия директора последней известна многим.
Это Анатолий Назаров.
Как установили наши коллеги из издания «Двина сегодня», это тот самый Назаров, которого в прошлом созыве с треском выперли из регионального парламента региона за прогулы. Депутат, занявший место осужденного за коррупцию криминального профбосса Савченко, прогуливал так, что его многие не знали в лицо. Про него говорили - пока мы здесь корячимся в пыли, этот прогульщик…
До этого он же отметился директором на обанкротившемся Онежском гидролизном заводе, после занимался городским хозяйством при архангельском мэре Донском (тоже сомнительный момент в биографии), а дальше разливал пиво все в той же Онеге.
О Назарове ходили слухи, что он то ли получил должность на космодроме «Восточный» (рекордсмене по уголовным делам в отечественной космонавтике), то ли занимается бизнесом там же в Сибири.
А он, оказывается, мусором занялся…
Наблюдатели не исключают, что человек нашел свое место в жизни и желают ему всяческих успехов на новом поприще.
О трудностях, которые испытает его «Экоинтегратор», проходя через утверждение бывших коллег в ОблСобрании, пока лучше не задумываться…