В Архангельске зарплата оказалась очень средней. Кто кому врет?

РИА Новости опубликовало рейтинг российских городов по уровню средних зарплат. Для определения места в рейтинге прежде всего учитывалось, сколько стандартных потребительских наборов может приобрести житель того или иного населенного пункта (всего в соревновании участвовали 100 городов) за среднюю зарплату.
Архангельск в этой гонке на 41-м месте… за среднюю зарплату в 46 000 архангелогородец может приобрести 2.13 набора.
Впрочем, редакция знает немало горожан, которые от указанной суммы начинают нецензурно выражаться. По другим данным средняя зарплата жителя столицы Поморья на первые месяцы текущего года равнялась 27 000 руб.
Для справки: лидеры рейтинга богатеньких городов возглавляют Москва и Южно-Сахалинск, а замыкают Черкесск и Шахты. Основная же тенденция – в северных городах зарабатывают больше, чем в южных.