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Бездарный диплом. 42% россиян работают не по специальности

Служба исследований HeadHunter провела опрос российских соискателей, в том числе работников из Архангельской области, чтобы выяснить, как они относятся к высшему образованию, довольны ли полученным образованием и на какие критерии опирались при выборе вуза. Опрос проводился с 16 по 25 августа 2019 года среди 5 509 соискателей из разных регионов России.

Среди работающих соискателей, получивших высшее образование, 41% — трудятся не по специальности. Выше всего эта доля среди представителей сферы продаж (70%) и среди административного персонала (64%).

Среди респондентов с высшим образованием, не работающих по специальности, 54% все же пытались работать по профессии, но затем бросили: выше всего эта доля в транспортной сфере (73%) и в производстве (62%). Чаще всего переставали работать по специальности из-за низкой зарплаты (45%). По той же причине 37% соискателей с высшим образованием даже не начинали работать по специальности. Смутные перспективы карьерного роста смущали по 30% и тех, кто пытался, и тех, кто не пытался придерживаться выбранной специальности.

Среди нынешних студентов и тех, кто собирается в будущем получать высшее образование, 61% планируют работать по специальности, 21% — заявили об обратном. Среди студентов эта доля несколько выше (65%), чем среди тех, кто только собирается поступать в университет в будущем (58%). Выше всего доля тех, кто планирует работать по специальности — в сфере бухгалтерии и финансов (84%), ниже всего — в сфере туризма и услуг (41%).

Наличие в вузе учебной программы по выбранной специальности является определяющим фактором выбора места для поступления (58%). Причем среди нынешних студентов доля выбравших этот вариант — 75%, а среди уже получивших высшее образование — лишь 54%. Престижность вуза волнует почти каждого третьего соискателя. От мнения родителей при выборе места для поступления отталкивались 26% тех, кто уже получил высшее образование, и лишь 16% тех, кто в данный момент является студентом. Также разница заметна в таких вещах, как отзывы выпускников и место вуза в различных рейтингах — нынешние студенты в большей степени ориентировались на эти факты нежели те, кто уже получил высшее образование.

Оценка степени влияния родителей или близких родственников на выбор специальности и вуза оказалась достаточно низкой. В целом соискатели оценили влияние родителей на выбор своей специальности на 3,9 из 10, на выбор вуза — на 4,3 из 10. Выше всего «давление» родных оценили соискатели из строительной и банковской сферы, ниже всего — из сферы безопасности.

Каждый третий соискатель лишь отчасти доволен своим высшим образованием. Выше всего доля удовлетворенных высшим образованием среди топ-менеджеров (62%), ниже всего — среди представителей искусства и массмедиа (30%). Недовольных своим высшим образованием больше всего среди представителей туристической сферы (32%).

Лишь 13% соискателей, прошедших опрос, не получали высшее образование и не собираются в вуз в будущем. Среди представителей рабочего персонала таких соискателей набралась треть. 52% опрошенных без диплома и не планирующих его получать сразу после школы решили получать среднее специальное образование, а 38% — сразу начали работать.

Интересный факт: 45% российских соискателей сошлись во мнении, что диплом о высшем образовании не гарантирует успешного трудоустройства, 44% признались, что это пустая трата времени, и всему можно научиться на работе.

Наблюдатели вспоминают, что данная ситуация не очень-то изменилась с советских времен, когда сторублевые инженера уходили в рабочие специальности, а неудавшиеся архитекторы писали песни или снимали кино. В этом смысле платное высшее образование более замотивировано… взявший на него банковский кредит абитуриент десять раз подумает, на какой факультет отнести документы.

01 октябрь 12:56 | : Экономика

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