"Аквилон Инвест": Ипотека сюрпризов

В сентябре 2019 Центробанк в третий раз за текущий год снизил ключевую ставку.
Снижение ставки Центробанка это положительный сигнал для рынка недвижимости. Поскольку коммерческие банки формируют стоимость ипотечного кредита, отталкиваясь от объема ставки ЦБ РФ, а надбавка кредитных организаций составляет 2-3%, то в итоге ставки по ипотеке снижаются до 9-10%. Последовательное уменьшение ставки может существенно повлиять на доступность жилья и сгладить ожидаемый рост цен в связи с переходом на эскроу-счета.
Ипотека остается самым востребованным инструментом покупки квартиры среди клиентов холдинга «Аквилон Инвест». Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж за восемь месяцев 2019 года составила более 60%. Многие банки-партнеры холдинга уже выразили свою готовность скорректировать ставки по ипотеке.
- Оживление рынка и рост количества выданных ипотечных кредитов обусловлены несколькими факторами, которые напрямую влияют на стоимость квадратного метра жилья для будущих новоселов. Высокие темпы строительства дают возможность вывести на рынок большое количество предложений. Только холдинг «Аквилон Инвест» с начала года объявил о старте продаж квартир в шести новостройках в Архангельске и Северодвинске. У покупателей появился выбор относительно площадей квартир, локации домов, близости необходимой инфраструктуры. Кроме того, предложения банков стали интереснее, сделали покупку доступнее. Так, Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для своих зарплатных клиентов, а это очень большой процент жителей Поморья, - отмечает ипотечный брокер строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» Анна Шабанова.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в столице Поморья и городе корабелов 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м. Нынешнее лето оказалось урожайным на старты новых проектов. В Архангельске компания начала возводить пять объектов, еще один – в Северодвинске. Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м. По данным аналитического центра холдинга, в среднем цены на квартиры за время строительство дома от стадии котлована до сдачи объекта в эксплуатацию растут примерно на 30%, а иногда и более. Поэтому покупка жилой недвижимости на старте продаж позволяет существенно сэкономить.