Ирина Чиркова: Здравоохранение Поморья нуждается в реанимации

Вчера депутат Архангельского областного Собрания Ирина Чиркова (фракция «Справедливая Россия») высказалась по поводу локальной ситуации, сложившейся в поселке Брин—Наволок, чье население осталось без фельдшера (ушла в декретный отпуск), а дети, не вникнув в ситуацию, продолжают и продолжают болеть.
Сегодня представляем ее общий взгляд на ситуацию в региональном здравоохранении:
- То, что здравоохранение Поморья само тяжелобольно, ни для кого не секрет. Коллективы больниц конфликтуют со своими же руководителями, здания рушатся без капремонтов, половина ФАПов не работает, люди не могут получить своевременную помощь. В детской больнице в туалетах даже бумаги нет. Проблем множество - от кадровых до имущественных, хотя отраслевые чиновники бурной тревоги на этот счёт не демонстрируют. Правда, на днях одно ИА написало, будто партия власти берётся за разработку стратегии решения проблем областной медицины. Они только обнаружили эти самые проблемы?! Напомню, кто из этой партии - бывший и нынешний замы губернатора по соцполитике Прокопьева и Вахрушев, профильный министр Карпунов, председатель профильного комитета Облсобрания Эммануилов...
Странно, что «единые» функционеры от здравоохранения не забили тревогу ещё в начале года, когда в Правительство региона пришло письмо из федерального ФОМС о том, что в 2019 году Поморье недополучит 800 млн рублей. Уменьшение поступлений субвенций в региональный ФОМС продолжится и в следующие годы. А все потому, что в центре изменили коэффициенты в расчетах распределения субвенций. Несмотря на то, что общий объём федерального ФОМС в этом году увеличился на 10,6 процента, больше денег получат мегаполисы, а у таких провинций, как наша, часть наоборот отберут.
Так, в 2019-м из 64 медучреждений нашей области недополучит средств из ФОМС ровно половина. Уменьшение составило 7 процентов от общего объема. Вроде немного, но что это значит? Зарплату и основные функции, конечно, поликлиники и больницы выполнять будут, однако на развитии можно поставить крест. Как раз на эти средства учреждения планировали ремонтировать сломавшееся оборудование, делать худо-бедные ремонты и преобразования. И не на что будет чинить аппараты ЭКГ, УЗИ и т.д...
Как с такими потерями будет дальше работать наша и так проблемная медицина, непонятно. Ждём-с стратегию.