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«Аквилон Инвест»: Новые предложения по развитию экономики Поморья

Холдинг «Аквилон Инвест» предлагает помещения общественно-делового назначения на первых этажах в трех новых жилых комплексах, возведение которых началось в Архангельске.

 

Инвестиции в недвижимость в Архангельске всегда были привлекательной нишей для предпринимателей. С одной стороны, приобретенное под бизнес помещение избавляет от множества проблем, с другой – эти площади всегда ликвидны, и при необходимости их можно сдавать в аренду или реализовать на вторичном рынке. Именно такие помещения предлагает предпринимателя в своих новых объектах холдинг «Аквилон Инвест». При этом клиентам всегда предлагается обособленное помещение с отдельным входом, коммуникациями, высокими потолками и витринным остеклением.

По оценкам экспертов, вложения в коммерческую недвижимость способны приносить владельцу от 12% годовых и окупают себя за 8-10 лет. А качественные коммерческие площади всегда пользуются спросом.

В ЖК «Art Line», который холдинг «Аквилон Инвест» строит на пересечении пр. Ломоносова и ул. Серафимовича предлагаются помещения площадью от 55 кв. м до 153 кв. м, стоимостью от  67,2 тыс. руб. за кв. м. В ЖК «Familia» на пересечении пр. Новгородского и ул. Логинова в наличии помещения площадью от 67 кв. м до 108 кв. м, стоимость за квадратный метр от 72 тыс. руб. за кв. м. Высота потолков в данных помещениях составляет 3,6 м. В жилом комплексе «River Park» на Набережной Северной Двины – ул. Урицкого клиенты могут приобрести  помещения площадью от 38 кв. м до 105 кв. м с высотой потолков 3,9 м по цене от 76,8 тыс. руб.
В среднесрочной перспективе объем возводимых коммерческих площадей в Архангельске будет сокращаться, стоимость возрастать. «Аквилон-Инвест» выстраивает политику продажи коммерческих площадей, соблюдая интересы будущих владельцев: приобретение недвижимости в одной локации с прямыми конкурентами исключено. При этом предпринимателям, которые намерены использовать приобретаемые в собственность или взятые в аренду помещения для социальноориентированного бизнеса, предлагаются индивидуальные условия для покупки недвижимости.

Напомним, что в октябре холдинг «Аквилон Инвест» планирует провести презентацию помещений общественно-делового назначения, расположенных как в строящихся, так в уже введенных в эксплуатацию объектах. Участникам мероприятия подробно расскажут о новых объектах коммерческой недвижимости холдинга «Аквилон-Инвест» и проконсультируют по специальным условиям ее приобретения. Будут представлены помещения площадью от 80 до 1300 кв. м. Скидки составляют до 20%. Узнать подробности и записаться для участия в презентации можно по телефону 45-73-16.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Поморье 14 жилых комплексов общей площадью 235 тыс. кв. м. Летом стартовали продажи квартир в пяти жилых комплексах: это ЖК «Familia», «Art-Line», «Next» и «River PARK» в Архангельске и «ID-Морской» в Северодвинске. Сейчас на них действуют одни из самых привлекательных цен, с учетом качества постройки и разнообразия планировок. А 9 сентября начнутся продажи квартир в новом ЖК «Искра PARK».  

06 сентябрь 11:15 | : Экономика

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