Безработица, говорите? Рейтинг лучших предложений по зарплате в Архангельской области на август месяц

В пику сегодняшнему материалу о растущей безработице в регионе аналитики HeadHunter Северо-Запад проанализировали 2 270 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в Архангельской области с 1 по 31 июля 2019 года, составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали об изменениях, которые произошли на рынке труда за прошедший месяц.
Кроме того, аналитики выбрали 12 востребованных профессий: продавца, разработчика, водителя, менеджера по продажам, официанта, администратора, инженера, маркетолога, дизайнера, слесаря, грузчика и врача, чтобы за 2019 год больше узнать о специфике каждой из них. В этом месяце для анализа была выбрана профессия инженера.
Динамика вакансий и резюме. В соответствии с общероссийской тенденцией сокращения числа опубликованных вакансий в Архангельской области количество предложений о работе, размещенных в июле, снизилось на 25% год к году. В прошлом году рынок вакансий пополнился на 67%, если сравнивать с активностью работодателей в июле 2017 года.
Что касается соискателей, заинтересованных в новых вариантах занятости, их число растет: в июле в Архангельской области было открыто или обновлено на 8% больше резюме, чем в июне. При этом год к году количество резюме жителей региона тоже выросло – на 19% (в июле к аналогичному месяцу прошлого года).
Уровень конкуренции. Динамика спроса и предложения влияет на уровень конкуренции в городе. Так в июле на одну открытую вакансию в среднем приходилось 4,3 активных резюме. То есть на одно вакантное место претендовали 4 соискателей.
При этом конкурентная обстановка в разных профессиональных областях отличается. Высокая конкуренция за рабочие места наблюдается в сферах «Высший менеджмент» (11,9 резюме на одну вакансию), «Начало карьеры, студенты» (9,5), «Государственная служба, некоммерческие организации» (9), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (8,6), «Юристы» (7,6). И напротив, бороться за внимание кандидатов из профобластей «Консультирование» (0,8), «Страхование» (1,1), «Инсталляция и сервис» (1,2), «Медицина, фармацевтика» и «Рабочий персонал» (по 1,9), «Домашний персонал» (2) приходится работодателям.
Самые востребованные специалисты. Больше всего предложений о работе в июле текущего года в Архангельской области было открыто для представителей сфер «Продажи» (38% от общего количества вакансий) и «Рабочий персонал» (13%). В топ-10 лидеров по спросу у работодателей также вошли специалисты из профобластей: «Административный персонал» и «Транспорт, логистика» (по 11%), «Банки, инвестиции, лизинг» и «Начало карьеры, студенты» (по 9%), «Медицина, фармацевтика» и «Производство» (по 8%), «Строительства и недвижимость» и «IT, интернет, телеком» (по 7%).
Средние предлагаемые заработные платы. Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Архангельской области в июле 2019 года увеличился до 40 000 рублей. В июле прошлого года соискатели могли рассчитывать в среднем на 35 000 рублей.
Самую высокую зарплату в начале августа предлагают начальнику отдела капитального строительства и ремонтов и .Net c# разработчику – от 150 000 рублей на руки.
Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Архангельской области в августе:
- Начальник отдела капитального строительства и ремонтов (леспром) – от 150 000 руб. на руки;
- .Net c# разработчик (информация) – от 150 000;
- Территориальный менеджер (производство) – от 150 000;
- Руководитель отдела маркетинга – от 120 000;
- Территориальный руководитель
по привлечению юридических лиц (финансовый сектор) – от 80 000 до вычета НДФЛ.
И на закуску - ситуация на рынке труда для инженеров. В первом полугодии 2019 года в Архангельской области на hh.ru было открыто на 37% больше вакансий для инженеров в сфере производства, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень конкуренции среди работников инженерных специальностей соответствует норме – на одно вакантное место в июле претендовали в среднем 6-7 кандидатов.
Если говорить о заработных платах, предлагаемый в вакансиях уровень финансового вознаграждения инженеров оказался равным зарплатным ожидания соискателей – в среднем это 50 000 руб. Конечно, большую роль в формировании совокупного дохода работника играют специализация, релевантный опыт работы, функционал и многое другое.
47% предложений о работе, размещенных работодателями в Архангельской области в сфере производства для инженеров с начала 2019 года предполагало наличие опыта работы у кандидата от 1 года до 3 лет. В 36% вакансий был указан требуемый стаж от 3 до 6 лет. Всего 12% предложений могли подойти для старта карьеры специалистов без опыта работы.
Самыми распространенными ключевыми навыками в резюме по СЗФО, включая Архангельскую область (без учета Санкт-Петербурга), стали работа с компьютером (в 27% резюме) и в системе AutoCAD (18%), наличие водительского удостоверения категории B (14%), работа в команде (13%) и организаторские навыки (11%).
Чтобы занять позицию инженера на производстве, соискателям необходимы высшее техническое образование, определенный стаж работы/стажировки, соответствующий должности, знание стандартов и технологий производства, опыт взаимодействия с заказчиком, практические навыки работы на специализированном оборудовании, уверенная работа с CAD-CAM системами, инициативность, внимание к деталям, аналитический склад ума, исполнительность и ответственность, а знание английского языка на уровне чтения технической литературы и основ программирования может рассматриваться как преимущество кандидата.