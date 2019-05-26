К Архангельской области подбирается безработица?

«Архангельскстат» обнародовал невеселые данные по региональному рынку труда – число официально зарегистрированных безработных выросло за год выросло на 11%.
В абсолютных цифрах: на 1 июля 2019 года в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 10,2 тыс. человек. Это в свою очередь 1.8% от общего числа трудоспособного населения в регионе… а это отнюдь не критическая масса по всем международным меркам.
Для сравнения – всего в Российской Федерации зарегистрировано 732.7 тысяч безработных.
Впрочем, как утверждают наблюдатели, далеко не все, оставшиеся без работы, проходят в этом качестве регистрацию, претендуют на получение пособия, а перебиваются случайными заработками. К тому же есть скрытая безработица по ряду профессий, потерявших свою актуальность в рамках отдельной территории.
(на фото: очередь за бесплатным супом в США во время Великой депрессии… вот так выглядит настоящая безработица)