Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

К Архангельской области подбирается безработица?

«Архангельскстат» обнародовал невеселые данные по региональному рынку труда – число официально зарегистрированных безработных выросло за год выросло на 11%.

В абсолютных цифрах: на 1 июля 2019 года в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 10,2 тыс. человек. Это в свою очередь 1.8% от общего числа трудоспособного населения в регионе… а это отнюдь не критическая масса по всем международным меркам.

Для сравнения – всего в Российской Федерации зарегистрировано 732.7 тысяч безработных.

Впрочем, как утверждают наблюдатели, далеко не все, оставшиеся без работы, проходят в этом качестве регистрацию, претендуют на получение пособия, а перебиваются случайными заработками. К тому же есть скрытая безработица по ряду профессий, потерявших свою актуальность в рамках отдельной территории.

(на фото: очередь за бесплатным супом в США во время Великой депрессии… вот так выглядит настоящая безработица)

07 август 12:26 | : Экономика

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (56)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20