Архангельск: Хроники капремонта

После капремонта принята крыша на ул.Авиационная,1
Подрядная организация ООО «Гера» выполнила капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома на улице Авиационной, 1 в Архангельске.
Работы выполнялись в рамках краткосрочной программы капитального ремонта МКД, реализуемой Фондом капремонта Архангельской области в 2019 году.
Крыша здесь была не совсем стандартная в плане утепления. После того, как был убран старый шлаковый утеплитель, на его место был положен целый «пирог» - сначала пеноплекс, потом шунгизит, потом все это пролили цементым «молоком», затем уложили два слоя шифера. И уже на него – асфальтовый ковер. Теперь крыша, которая, по словам жильцов дома, текла последние лет 10, будет служить надежно.
Работы приняты с небольшими замечаниями: отсутствует прижимная полоса на примыканиях к вентшахтам, мало креплений зонтов на вентшахтах, на фасаде видны следы от шлака на месте его сброса с крыши. Срок устранения замечаний – до 15 августа, после чего будет подписан акт приемки работ.
В целом же куратор объекта, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Григорий МОСЕЕВ, оценивает качество работ на 4 с двумя плюсами.
В деревянном доме на улице Зеньковича, 16/1 – новый фундамент
А еще новый цоколь и новые крыльца – все эти работы подразумевает капитальный ремонт фундамента. На объекте трудились специалисты нашей подрядной организации - ООО «КСТ». Договор с ними в рамках выполнения программы капитального ремонта-2019, выполняемого в МКД Архангельской области, был заключен 5 апреля – и организация сразу приступила к работе.
По качеству работ у кураторов Фонда и членов приемочной комиссии нет никаких претензий – все сделано профессионально и качественно.
Здесь заменены все сваи, венцы – только под крыльцами, остальные сохранились в хорошем состоянии, как и перекрытия. По этой причине не пришлось беспокоить никого из собственников для вскрытия полов.
Троицкий,157: Преображение дома
Да, пока в квартирах преображаемого дома находиться не очень комфортно – здесь идет капремонт фасада: по всему периметру стоят леса, в любой момент в вашем окне может появиться рабочий с инструментом, вниз сыпется штукатурка, которую заканчивают отбивать со специфическими звуками…. Но! Еще немного – и дом будет радовать своих жильцов и всех, кто будет проезжать или проходить в этом месте по Троицкому проспекту, своей красотой! Так что потерпеть стоит!
Выполнение работ на этом объекте по вине подрядчика затянулось, о чем руководителю подрядной организации ООО «Архспецмонтаж» Григорию ЗЕЛЯНИНУ было заявлено директором Фонда капремонта Архангельской области Александром БАРАЕВЫМ. В адрес Фонда также обращались обеспокоенные собственники. На совещании со стороны подрядчика было озвучено заверение об ускорении работ и большем количестве рабочих на объекте. А также о предоставлении графика работ и его неукоснительном соблюдении.
Руководство Фонда провело контрольные мероприятия – для инспекции происходящего на объекте выехали заместители руководителя Фонда капремонта Михаил ХАБАРОВ и Александр МЕНЬКИН, начальник отдела контроля Анна КАЛИНИНА и куратор объекта – инженер отдела контроля Вячеслав СТУЖУК.
«В ходе контрольных мероприятий мы увидели, что работы ведутся, хотя не так быстро и не тем количеством специалистов, как нам бы хотелось. Поэтому за этим объектом у нас будет усиленный контроль, - констатирует зам директора Фонда Михаил Викторович Хабаров. – Здесь большой объем работы – помимо оштукатуривания фасада должна быть выполнена заделка трещин, которые имеются по периметру здания, усиление их методом инъектирования. Пока из того, что мы увидели, произведена только очистка штукатурки, да и то – не на всех участках. И хорошо виден процесс замены окон в первом подъезде. Пока это все. Но радует, что работы идут, люди заняты делом, а мастер производственного участка не сомневается в том, работы будут завершены до наступления холодов».
Поскольку здание имеет трещины, проектированием предстоящего ремонта занималась специализированная организация – ООО «Архстройэкспертиза». Согласно ее заключению, чтобы вернуть конструктивам здания несущую способность, необходимо выполнить также усиление всех балконных плит. На них проектом предусмотрено устройство новой гидроизоляции и стяжки по уклону. Для этого рабочим придется выполнить демонтаж существующего остекления балконов, а затем выполнить новое ограждение балконов с обшивкой их профлистом. При этом остекление балконов в капремонт не входит – собственники должны сделать это за свой счет.
И, как это часто бывает, последний пункт стал «тормозом» для полноценного капремонта фасада: из 48 балконов собственники готовы предоставить доступ менее, чем на 20… Это значит, что большая часть балконных плит продолжат разрушаться, а с эстетической точки зрения дом будет выглядеть не слишком гармонично…
Ул.Выборнова,3: Достигнута договоренность с Краеведческим музеем о допуске для проведения работ
Достигнутая договоренность о допуске в помещения при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей, которые проходят в полах первого этажа, позволила начать работы по ремонту систем водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения в пятиэтажном доме на улице Выборнова, 3 в Архангельске.
Работы должны были начаться еще в мае, но руководство Архангельского областного краеведческого музея, у которого на первом этаже этого многоквартирного дома расположен архив, категорически не намерено было впускать в архивные помещения рабочих. Особенно после того, как было озвучено то, что работы будут вестись с использованием сварки.
Чтобы расставить точки над I, руководством Фонда капремонта Архангельской области было инициировано совещание с участием всех сторон – Фонда, как заказчика работ, подрядчиков и музей. В результате было принято решение о ведении работ участками, чтобы у сотрудников архива была возможность двигать стеллажи с хранящимися там музейными ценностями по мере производства работ.
Допуск был принципиально важен, поскольку сети – это общедомовое имущество, и из-за одного собственника, пусть и целого архива крупнейшего областного музея, без ремонта остался бы весь дом. По-другому подобраться к розливам инженерных сетей в этой пятиэтажке не представляется возможным.
Музей обещал предоставить доступ 5 августа – и работы в оговоренный срок действительно начались. На объекте работают специалисты подрядной организации ООО «ОтделТрест». До 30 августа они должны завершить работы по капремонту систем теплоснабжения. Замена розловив ГВС, ХВС и водоотведения планируется на этот же период времени. Но по опыту проведения таких работ и особой ситуации есть понимание, что работы по розливам в полу архива будут завершены в кратчайшие сроки – далее специалисты будут заниматься монтажом стояков.