Охранник офиса в Архангельске - драйв для романтиков и альтруистов

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, охранник офиса в Архангельске в среднем получает 24 000 рублей, что на 3 тысячи больше, по сравнению с прошлым годом (21 000 руб., обзор от 28.11.2018г.).
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 23 000 рублей, в Сыктывкаре 26 000 рублей и в Петрозаводске - 25 000 рублей в месяц.
Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц (39 000руб., обзор от 28.11.2018г.), а в Санкт-Петербурге – 37 000 рублей в месяц.
Должностные обязанности охранника зависят, в первую очередь, от того, какой именно объект ему предстоит охранять. Действительно, работа в офисе или на ювелирном заводе, в магазине или охрана частного лица — диктуют определенный режим и технологию работы.
Охранник выполняет следующие должностные обязанности:
- Несет службу по охране объектов и материальных ценностей.
- Осуществляет проверку документов у проходящих на охраняемый объект (выходящих с объекта) лиц и контроль за ввозом и вывозом (выносом) материальных ценностей.
- Осуществляет контроль за работой установленных на предприятии приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, сообщает об их срабатывании руководителю службы безопасности / начальнику охраны / дежурному по объекту, а при необходимости - в орган внутренних дел или в пожарную часть.
- Выясняет причины срабатывания сигнализации и принимает меры к задержанию нарушителей или ликвидации пожара.
- Принимает под охрану от материально ответственных лиц оборудованные сигнализацией обособленные помещения.
- При объявлении тревоги на охраняемом объекте перекрывает контрольно-пропускной пункт, выпуск (впуск) с объекта (на объект) всех лиц производит только с разрешения руководителя службы безопасности / начальника охраны.
- Осуществляет задержание лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные ценности с охраняемого объекта или подозреваемых в совершении правонарушений, и сопровождение их в караульное помещение или отделение милиции.