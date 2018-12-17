Герой-инкассатор в Архангельске - работа с деньгами при скромной зарплате

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инкассатор в Архангельске в среднем получает 26 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 48 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 39 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 25 000 рублей, в Сыктывкаре – 27 000 рублей, в Петрозаводске - 26 000 рублей в месяц.
Риски работы инкассатора:
Инкассатор – это сотрудник службы безопасности, в обязанности которого входит прием денег от различных организаций с целью транспортировки их и сдачи на хранение (или использование) в банк.
Учитывая то, что транспортировка денежных средств связана с очень высоким риском, инкассатора всегда сопровождают водитель и охранник. Но в данном случае охранник обеспечивает только внешний контроль, так как рука инкассатора, как правило, прикована к чемодану или мешку, поэтому основная опасность грозит всегда именно ему. Поэтому инкассатор должен обладать хорошей физической формой, владеть оружием, иметь соответствующую лицензию.
Для работы инкассатором сотрудник должен обладать хорошим здоровьем, физической выносливостью, быть готовым к нагрузкам. Инкассатору придется постоянно перевозить тяжелы мешки с купюрами, мелкими монетами, золото. Также нельзя забывать и о бронежилете. Несмотря на то, что самые современные бронежилеты достаточно легкие (около 3-5 килограммов), носить их на протяжении всего дня далеко не просто. Кроме того, в экипировке инкассатора почти всегда присутствует оружие – автомат или пистолет. Что касается специальных приборов – таких, как детектор валют, счетчики денег, то инкассатору для работы они не нужны – все предварительно считается в кассе банка, а сотрудник перевозит уже запакованные мешки.
Очень важной является психологическая подготовка инкассатора. Большое значение имеют такие личные качества, как спокойствие, выдержка, умение принимать правильные решения в экстренных ситуациях, выносливость. Ведь инкассатор является живой мишенью для многих, кто ищет легкой наживы, поэтому они должны быть всегда начеку, готовыми к неприятностям и нападениям. Немаловажно и то, что инкассатор владеет оружием и вынужден его использовать в случае нападения – далеко не все люди могут стрелять в других людей. Многие боятся пистолета, испытывают подсознательный страх, что он выстрелит. Поэтому инкассаторы при приеме на работу проходят серьезную медицинскую проверку и на протяжении всего срока службы находятся под постоянным наблюдением психологов.