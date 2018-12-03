"Аквилон Инвест" начинает в Северодвинске акцию "Время первых"

В течение февраля для покупателей квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске действует акция «Время первых»*.
- Суть акции заключается в том, что покупая квартиры по стартовым ценам можно сэкономить до трети ее стоимости, поскольку в среднем к моменту ввода дома в эксплуатацию цена квартиры увеличивается на 30% и более. Поэтому приобретать квартиры на стадии начала строительства очень выгодно, при этом все наши объекты сдаются в эксплуатацию в срок, - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.
Кроме того, холдинг «Аквилон Инвест» предлагает своим клиентам в Северодвинске при бронировании квартиры в феврале чистовую отделку в подарок или скидку на сумму 3 тыс. рублей с каждого квадратного метра**.
Чистовая отделка включает в себя: отделка потолка, стены - оклеены обоями под покраску, установку внутриквартирных дверей, розеток, выключателей, настил полов из ламината, кладку кафельной плитки на стенах и полу в санузле, монтаж сантехники. В таком варианте квартира полностью готова для проживания. Заказ отделки возможен в одном из двух цветовых решений на выбор: «Ваниль» выполняется в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле - сочетание мягких светлых оттенков с белым. «Шоколад» - в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком.
Все подробности о жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест», акциях и скидках, ипотечных программах можно узнать по телефону 52-00-00 и в офисе компании на ул. Ломоносова, 85 к.1 (1-й этаж).
Напомним, что в 2018 году в городе корабелов холдинг «Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию ЖК «Шоколад» на ул. Железнодорожной и ЖК «Атмосфера» на о. Ягры. Ведется строительство 2-й очереди ЖК «Парус» на пл. Пашаева. В новом году помимо 2-й очереди ЖК «Nordica» начнется возведение 2-й очереди ЖК «Клевер» на пр. Беломорский. Также в портфеле холдинга в Северодвинске проект нового микрорайона площадью порядка 50 тыс. кв. м.
*Сроки проведения акции с 01.02.2019 по 28.02.2019 года. Предложение ограничено количеством квартир. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, подарках и размере скидок, месте и порядке их получения вы можете узнать по тел. (8184) 52-00-00. Застройщик ООО «Альфа-Строй». Перевод: «Nordica» - Нордика. Адрес объекта: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. Проектная декларация размещена на сайте domvoitto.ru. Выгода рассчитана исходя из средних данных увеличения стоимости строительства по мере увеличения процента готовности жилого комплекса.
**Сроки проведения акции с 01.02.2019 по 28.02.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru