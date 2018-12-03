Генеральный директор в Архангельске - почти полубог

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, генеральный директор в Архангельске в среднем получает 166 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 260 000 рублей в месяц. Ниже зарплата у представителя этой профессии из Вологды, где подобный работник получает 161 000 рублей в месяц. В Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 174 000 рублей, в Петрозаводске 169 000 рублей.
(Впрочем, как утверждают местные наблюдатели, у людей на этой должности, работающих в престижных фирмах, есть приятные дополнения к основной зарплате, как-то: персональное авто, представительские расходы, миловидная секретарша… а часто и пакет привилегированных акций предприятия).
При этом к кандидату предъявляются следующие обязанности: разработка комплексной стратегии развития; руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью; обеспечение высокого качества и конкурентоспособности продукции/услуг; внедрение прогрессивных форм организации труда; утверждение бюджета и контроль финансовых потоков компании; взаимодействие с государственными структурами и органами власти; создание безопасных и благоприятных условий труда, соблюдение требований законодательства по охране окружающей среды; организация, контроль, оптимизация бизнес-процессов компании.
Для того чтобы стать генеральным директором, необходимо: высшее образование; знание законодательных и нормативных правовых актов; знание основ трудового законодательства и норм охраны труда; отличные знания и навыки в области стратегического и тактического менеджмента, финансового менеджмента, маркетинга, экономики предприятия, управления персоналом; хорошие навыки бюджетирования; отличные переговорные навыки, опыт ведения переговоров на уровне первых лиц компаний; опыт взаимодействия с государственными структурами и органами власти; опыт руководящей работы от 3 лет.