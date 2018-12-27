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Кремль уже всё решил по "Шиесу". Разъяснения политолога

«Сейчас все видят только одну сторону – «в Архангельск повезут московский мусор», что, в общем, верно, но с другой стороны нужно видеть и другое – с мусором туда поедут деньги и технологии. 10,5 млрд руб. будет вложено в инфраструктуру проекта и еще 6 млрд – на социальные программы», - считает политолог, руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

 

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что проекты, подобные экотехнопарку «Шиес» в Архангельской области, не запускаются без одобрения федерального центра. Тем более, если в нём напрямую участвует правительство Москвы.

Общий тренд таков: все регионы России должны начать решать свои проблемы с отходами. Кто-то начал делать это вовремя, кому-то понадобилась отсрочка, но выбор невелик: либо вы реформируете всю устаревшую систему обращения с отходами, либо за вас это будет делать новая региональная команда управленцев.

Федеральный центр прекрасно отдает себе отчет о рисках, которые таит в себе скопившийся за десятилетия мусор, который нынче называют модной аббревиатурой ТКО. И без утилизации этих миллионов тонн отходов сложно себе представить и комфортную среду, и экологическую безопасность, и экономическое развитие страны и ее территорий.

Дмитрий Журавлёв, Генеральный директор Института региональных проблем, видит в проекте «Шиес» следующие составляющие: «Маловероятно, что проект «Шиес» был запущен без согласования с федеральным центром. Хотя нужно понимать и то, что проект очень выгодный, а Архангельская область – не самая богатая. И данный проект – это хорошая возможность для решения в регионе ряда проблем.

Сейчас все видят только одну сторону – «в Архангельск повезут московский мусор», что, в общем, верно, но с другой стороны нужно видеть и другое – с мусором туда поедут деньги и технологии. 10,5 млрд руб. будет вложено в инфраструктуру проекта и еще 6 млрд – на социальные программы. Ведь в экономике Архангельской области не так много есть чего развивать, а переработка и утилизация ТКО – это всегда прибыльная, а значит, очень нужная, важная и интересная отрасль для региона.

Вывоз отходов – дело неизбежное, но сейчас в первую очередь речь идет о том, что регионам нужны цивилизованные формы утилизации. И это-то как раз непросто сделать. Первая проблема – у нас в стране фактически нет раздельного сбора мусора, и задача здесь не только в том, чтобы поставить на контейнерную площадку во дворе четыре бака, задача – убедить и приучить людей дома сортировать мусор, а потом его по этим бакам раскладывать. В 90 случаях из 100 наш человек этого делать не станет, а без этого цивилизованная утилизация невозможна.

Если мы хотим максимально перерабатывать, то нужна первоначальная сортировка. И здесь необходим механизм стимулирования населения: либо штрафы, либо премии. И в первую очередь это должно происходить в том регионе, где образуются ТКО.

Нужно также понимать, что решение какой-либо проблемы – это всегда вопрос баланса. Вы занимаете полигоном определенную территорию, а поскольку в Архангельской области с земледелием не задалось в силу природно-климатических причин, то что выгоднее: складировать спрессованный мусор и денежку получать или зерно сеять? Поэтому мусорные полигоны не сказать что хорошая вещь, но дискутировать о потерях можно только с экологической точки зрения, поскольку земля эта все равно не обрабатывается.

Однако, если в ближайшие годы в стране не будет создана система обращения с отходами, включая переработку и цивилизованную утилизацию, то потребность в полигонах и вопрос поиска территории под мусор с каждым годом будет возрастать. А простое складирование ТКО без применения современных технологий переработки и утилизации будет и дальше вызывать закономерное недовольство населения», – резюмирует эксперт.

Проблема, видимо, состоит еще в том, что в Архангельской области нет и никогда не было современных технологий переработки и утилизации ТКО. Несколько федеральных и региональных чиновников от экологии погоды не делали, а гиганты индустрии – Севмаш, АЦБК, КЦБК, Звездочка или Архморпорт с СМП – всегда считали экологические вопросы частью технологической цепочки, не выходящей за пределы предприятия. И коммунальные отходы населения – это не про них.

Поэтому вызовы, с которыми сегодня неожиданно для себя столкнулась Архангельская область, не решить с помощью митинговой демократии или ярких пиар-акций по раздельному сбору картона и батареек. Нужны именно технологические решения, а они стоят немалых денег. Один простой и наглядный пример: только в 2017 году один лишь АЦБК вложил в создание своего экологически чистого производства около одного миллиарда рублей. Вот таков порядок цен в экологии. И отделаться здесь 36 миллионами на три года из бюджета области никак не получится.  

27 декабрь 12:41 | : Экономика

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