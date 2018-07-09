А вы говорите - Шиес... В России появится "мусорная" госкорпорация с триллионными инвестициями

Министерство природных ресурсов России подготовило проект указа о создании государственной управляющей компании, которая будет заниматься формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и покупать активы в мусоропереработке.
Эту новость сегодня презентуют многие федеральные СМИ.
На проект отпущены огромные деньги. Финансирования комплексной системы обращения с ТКО на срок до 2024 года составит 291 миллиард рублей, в том числе около 104 млрд руб. из федерального бюджета. Всего же в мусорную тему собираются вложить до 5 трлн. Рублей.
Именно эта госкомпания будет координировать территориальные схемы обращения с отходами, разработку стимулирующих мер, а также реализацию госпрограмм и предложений по формированию госполитики в сфере обращения с отходами.
Напомним, что на сегодняшний день мусорная тема является самой острой для Архангельской области. Несмотря на объяснения со стороны исполнительной власти, что все продумано, просчитано и никак не затронет интересы населения региона, общество продолжает волноваться.
Из письма активиста, пришедшего на адрес редакции:
«За последние 10 лет смертность от онкозаболеваний среди жителей Архангельской области возросла на 43 % (включая детей и лиц в возрасте до 20 лет) - только по официальной статистике Архангельского областного онкодиспансера . В области уже функционируют два крупнейших в стране объекта атомного судостроения - заводы Севмаш и Звездочка; заводы целлюлозно-бумажной промышленности (крупнейший - АЦБК в Новодвинске), космодром Плесецк и многие другие вредные для экологии объекты. Каждый четвертый житель области на сегодняшний день болен раком. Правительство г. Москвы и стоящие за ними группировки мусорной мафии планируют разместить на нашей территории сначала два, а затем еще 56 полигонов для размещения твердых бытовых отходов (по данным активиста Павла Пашкова). Это значит, что жить в нашем регионе будет невозможно».
Наблюдатели полагают, что теперь любые протесты против организации ТБО в регионах бессмысленны – решение принято на самом высоком государственном уровне.