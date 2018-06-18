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Не только Урдома. Мусор в Арктике - куда девать и что с ним делать

18 сентября Александр Воротников, эксперт по ГЧП Экспертного центра «ПОРА» (Проектный офис развития Арктики), доцент Кафедры государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ, к.х.н., PhD, принял активное участие в работе конференции «Утилизация (переработка) отходов – рациональное ресурсопользование».

 

В Екатеринбурге состоялось третье межконгрессное мероприятие Всероссийского Конгресса "Промышленная экология регионов" в рамках деловой программы GRAND EXPO-URAL – Конференция «Утилизация (переработка) отходов – рациональное ресурсопользование». Организаторами конференции выступили Правительство Свердловской области, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Департамент лесного хозяйства Свердловской области, Российский форум РОСПРОМЭКО, ЗАО «Зеленая Долина». Мероприятие проводится для обмена эффективными технологиями переработки, утилизации и логистики отходов в практике ресурсосбережения регионов, выработки инструментов финансирования проектов переработки отходов.

Эксперт «ПОРА» Александр Воротников выступил на пленарном заседании с докладом «Финансирование проектов реформирования системы управления отходами Арктической зоны Российской Федерации». В настоящее время уже реализуется Федеральная целевая программа «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014 – 2025», она предполагает рекультивацию и экологическую реабилитацию территорий крупнейших полигонов твердых бытовых отходов. С 2019 года в России планируют начать строить экотехнопарки (ЭТП) – производственно-технические комплексы по глубокой и комплексной переработке отходов, где и появятся мусорные заводы, то есть места сортировки и переработки отходов. ЭТП должны стать основой городской (территориальной) системы управления отходами. Комплексный подход: позволяет вовлечь в обращение широкий состав отходов, а залогом современного развития индустрии переработки ТБО, реализация проекта создания и развития ЭТП, безусловно, является внедрение инноваций как следствие неизбежного влияния технологического и цифрового факторов на экономику.

 

В ходе заседания приглашенные эксперты обсудили актуальные вопросы ресурсопользования, умное управление ТКО в умных городах, необходимость просвещения населения для формирования экологического подхода к вопросам утилизации отходов (на примере детских экологических пресс-центров), а также уделили внимание специфике логистики и утилизации отходов в Арктической зоне РФ.

 

В рамках конференции Александр Воротников также модерировал экспертный круглый стол на тему «Логистические проблемы обращения с отходами в условиях Крайнего Севера и труднодоступных районов; утилизация, возможности переработки». Эксперт рассказал про возможности зеленого финансирования при реализации проектов реформирования системы управления отходами Арктической зоны Российской Федерации. Также Александр Воротников рассказал про рейтинг устойчивого развития Арктики «Полярный индекс» - совместный проект Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» и кафедры Природопользования Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

 

Зеленое финансирование (ЗФ) представляет собой инвестиционные потоки, используемые для перехода на «зеленое», устойчивое развитие, которое приводит к качественному изменению и модернизации отдельных отраслей. Можно выделить крупные группы проектов, которые станут основными получателями средств ЗФ для АЗРФ:

 

  • Проекты по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ);
  • Проекты в области развития возобновляемой энергетики (ВИЭ);
  • Проекты в области переработки мусора и бытовых отходов;
  • Проекты по повышению энергоэффективности;
  • Инвестиционные программы компаний;
  • Инфраструктурные проекты (проекты адаптации);
  • Проекты в области транспорта;
  • Проекты в сфере «зеленого» строительства;
  • Органическое сельское хозяйство (зеленая агропромышленность).
20 сентябрь 08:42 | : Экономика

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