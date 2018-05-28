Архангельский пенсионер: Так когда мне готовиться к пенсии?!

Архангельское общество в недоумении – что же все-таки местные единороссы решили делать с пенсионной реформой.

Появившиеся сразу после их заседания сообщения ясности не вносили – то ли выход на пенсию для жителей севера останется прежним – 55 и 50 лет соответственно, то ли речь идет о каких-то льготах пожилым людям.

Ясность в ситуацию внесла публикация издания «Регион 29» - речь идет о льготах, которые раньше вводились с выходом на пенсию, а теперь с достижение 55 лет мужчинами и 50 женщинами (и то на переходный период).

Это услуги ЖКХ, капитальный ремонт и проезд в пригородных электричках, на их сохранение из регионального бюджета выделяется 3 с половиной миллиона рублей (маловато будет?).

Тем не менее, остается непонятным, будут ли жители Архангельской области выходить на пенсию, как и вся страна – в 65 и 60, или им приплюсуют по 5 лет к прежним цифрам – 60 и 55?