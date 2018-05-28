Спасибо депутатам-единороссам! Архангельскую область ожидает большой наплыв пришлого населения

Вчера депутаты фракции «Единая Россия» Архангельского областного Собрания предложили остальным народным избранникам законопроект, по которому для жителей региона сохранятся льготы при выходе на пенсию.

Данный законопроект предполагает сохранить меры социальной поддержки, ранее установленные для пенсионеров, в отношении северян старшего возраста. Для Архангельской области, как региона Крайнего Севера, право на их получение наступает для мужчин с 55 лет, для женщин — с 50-ти.

Напомним, что, после эпохального обращения президента Путина к нации, пенсионная реформа приняла следующие очертания – мужчины выходят на пенсию с 65, женщины с 60.

Получается по обоим позициям разрыв в 10 лет. Солидная цифра… наблюдатели прогнозируют в этом случае большой наплыв населения, мечтающего о льготах.

Впрочем, пока неясно, за счет какого из бюджетов будут оплачиваться эти льготы – федерального или регионального. Также неясно, в чем они будут выражаться.

(иллюстрация: Архангельская область ожидает своего Моисея)