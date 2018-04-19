Минтруда продолжает зверствовать. Коммерсанты смогут увольнять сотрудников... как Путин губернаторов

Интересную поправку вносит Минтруда РФ в Трудовой кодекс. По ней предприниматель может уволить любого работника с расплывчатой формулировкой «за утрату доверия». Говорят, это давнее пожелание бизнес-сообщества.

Особенно цинично эта норма смотрится на фоне продления пенсионного возраста, когда люди «за сорок» волнуются, что их категории просто не найти работы.

В настоящее время такой нормы в ТК нет. Поэтому директорам предприятий приходится идти на ухищрения для увольнения неприятного им типа – ловить на минутных опозданиях, отсутствии на рабочем месте, частых перекурах (не в специально отведенных для этого места), нарушении дресс-кода и корпоративной этики, прочее.

Формула «за утрату доверия» нужна бизнес-сообществу для того, чтобы отбиваться от претензий уволенных в судах.

«Утрата доверия» как причина увольнения присутствует в ТК РФ в виде 81‑й статьи, но распространяется лишь на госслужащих. Полицейских, например, или сотрудников надзирающих органов. Эксперты рынка труда уверяют, что в основном она применяется к тем (например, полицейским), кто потихоньку крысятничает, но не делится с начальством.

Между тем, наблюдатели вспоминают советские времена, когда неумелого, ленивого или медлительного сотрудника, особенно пролетария, практически невозможно было уволить, если он не выпивает на рабочем месте.

Ну, а коммерсантам нужен узаконенный инструмент, позволяющий быстро и эффективно избавляться от работников, не разделяющих их бизнес-интересы, втихаря работающих на конкурентов… или просто неприятных им людей.

Такова реальность сегодняшнего дня.

(фото с mk.ru)