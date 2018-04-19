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Агнец на заклание. Бывший директор АО "Вельский Анком" Григорьев ответит за неуплату налогов

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  генерального директора  акционерного общества, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч.2  ст. 199 УК РФ  (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

 По версии следствия, генеральный директор акционерного общества, основным видом деятельности которого является производство и реализация продуктов питания, в 2015-2016 годах уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 28 млн.  рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, а также о суммах налога подлежащих уплате и суммах налогового вычета, причинив своими действиями ущерб бюджетной системе РФ на указанную сумму.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация предприятия, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки МИФНС России №8 по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

 

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

P.S. Собственно, это лишь подтверждение информации, озвученной в материале «Экономические оборотни» – речь идет о бывшем гендиректоре АО «Вельский Анком» Владимире Григорьеве.  

16 июль 10:12 | : Экономика / Происшествия

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