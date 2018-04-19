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Вопрос министру Карпунову: Почему простаивают ФАПы в архангельской глубинке?

Кандидат в депутаты Архангельского областного Собрания от партии ЛДПР Игорь Арсентьев обращается к региональному министру здравоохранения Антону Карпунову с сакраментальным вопросом – «когда будем работать?»:

- После майских довыборов 2017 года я лично подходил к министру здравоохранения Карпунову с просьбой взять на контроль ситуацию с невостребованным ФАПом в п.Шелашский (Шенкурский р-н). Огромный посёлок живет сегодня не только без скорой медицинской помощи, но и без специалиста, привязанного к территории. Между тем прекрасный ФАП, совмещённый с благоустроенной квартирой, простаивает. Прошёл год, результата нет!

Напомним, отсутствие квалифицированной медицинской помощи в архангельской глубинке на фоне общей оптимизации системы здравоохранения – один из самых острых вопросов сохранения населения и преодоления молодежной миграции.

(на фото: тот самый новенький ФАП... пока необитаем)

10 июль 07:46 | : Экономика / Скандалы

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