Этот шустрый "Водоканал". Стала известная судьба очистных сооружений Архангельска

Очистные сооружения окажется в руках у архангельского «Водоканала», чья судьба до сих пор не совсем ясна.

Так закончилась интрига с выкупом очистных сооружений фирмой «ТАПЭК», что взволновала город 1 июня этого года.

Напомним, ООО «ТЭПАК» выиграла торги, выкупив очистные сооружения у их прежнего владельца Соломбальского ЦБК, находящегося в банкротном состоянии, за отнюдь не символические 37.7 млн. рублей. Но у города было право в определённый срок, который заканчивается 6 июля, выкупить их, перечислив деньги конкурсному управляющему. Этим правом город воспользовался.

По словам руководителя МУПа Эдуарда Смелова, его предприятие приступит к эксплуатации очистных сооружений с 1 августа этого года.

Беспокоит одно - у самого «Водоканала» долгов больше, чем на миллиард, а процесс передачи МУПа в концессию пока подвис в воздухе. Да и очистные сооружения находятся в состоянии, требующем срочного ремонта. Пока известно, что будут уходить от хлора, который активно используется для очистки воды, его сначала заменят на гипохлорит натрия, дальше идет разговор об очистке воды ультрафиолетом.

Впрочем, наблюдатели уверены, что городская администрация не оставит эту проблему своим вниманием.