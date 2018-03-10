ООО "ТАПЭК": Город сможет пить спокойно. Очистные сооружения Архангельска попали в надежные руки

Сегодня, в первый день лета, разрешилась интрига, лихорадившая жителей Архангельск не один год.

После банкротства Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината стал вопрос о будущем очистных сооружений, находящихся в управлении СЦБК. Фактически последние годы функционировал только этот участок некогда могучего предприятия. Не будет преувеличением сказать, что от бесперебойной работы очистных сооружений зависит жизнедеятельность 80 % территории города (всё правобережье Архангельска), здоровье и комфорт 90 % его жителей.

После неприятностей, случившихся с городским МУП «Водоканал», положение стало поистине угрожающим.

И вот 1 июня были оглашены результаты конкурса по покупке очистных сооружений, до настоящего момента находившихся в собственности банкрота СЦБК.

Победителем стало ООО «ТЭПАК», предложившее наилучшую цену – 37.7 миллионов рублей.

Компания готова начать модернизацию очистных сооружений сразу после регистрации прав собственности на них.

Об ООО «ТЭПАК» известно, что эта теплоснабжающая компания создана в 2014 году, имеет лицензию на эксплуатацию опасных объектов, эксплуатирует котельные с численность персонала более 200 человек, являющиеся опасными объектами и находящиеся на окраинах г. Архангельска, с общей численностью населения более 30 тыс. человек.

Суммарная мощность котельных составляет более 100 МВт. Оборот компании за 2017 год составил более 320 млн. рублей.

В период с 2014 по 2017 гг. компания модернизировала 3 котельные, вложив более 80 миллионов рублей, осуществив перевод с привозного топлива (уголь, мазут) на местные виды топлива (щепа, кора, опилок, дрова).

Впервые с 2014 года после проведения модернизации получена прибыль, что подтверждает эффективность принятых мер. В настоящее время компания ведет работу по разработке и модернизации двух участков теплоснабжения и создания на территории города Архангельска самого крупного участка теплоснабжения на древесном топливе мощностью 42 МВт.

Компания имеет большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Архангельска.

Представители «ТЭПАК» уже высказались, что готовы к плотному взаимодействию с городской администрацией Архангельска по всем вопросам, касающимся непосредственно ее профиля деятельности.

Наблюдатели говорят о том, что, возможно, в обозримом будущем архангелогородцы вспомнят, что при приготовлении пищи можно употреблять не только бутилированную воду, но и водопроводную.