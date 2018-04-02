Аэропорт "Архангельск": Люди вылетают (и прилетают) всё чаще

С января по июль текущего года аэропорт «Архангельск» обслужил на 11 процентов пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным образом рост показателей достигнут за счет увеличения объемов чартерных перевозок в весенние месяцы. Желающих улететь из Архангельска в Анталью стало значительно больше, в результате был введен дополнительный чартерный рейс в Турцию. В летнем сезоне этого года планируется принять и отправить из Архангельска 468 прямых международных рейсов. В сезоне 2017 года было обслужено 436 рейсов.

Кроме этого, авиакомпания «Нордавиа – Региональные авиалинии» увеличила с одного до двух рейсов в неделю вылеты по маршруту Архангельск – Калининград. С двух до четырех раз в неделю увеличено количество рейсов из Архангельска в Симферополь. В июне появился новый рейс в Петрозаводск.

– Кроме увеличения количества пассажиров, пользующихся услугами нашего аэропорта, мы активно работаем над созданием для них комфортных условий, – говорит генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян. – Ведется обновление фасадов зданий аэропорта, благоустройство привокзальной площади, но самые масштабные работы по обновлению инфраструктуры начнутся уже в первой декаде июля – мы приступаем к замене плит на взлётно-посадочной полосе. В этом году планируем заменить 730 плит. Подобный ремонт хотя и не в таких масштабах проводился более 30 лет назад.

Сегодня из Архангельска можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи, Симферополь, Калининград, Мурманск, Сыктывкар, Нарьян-Мар, Котлас, Петрозаводск и на Соловки. Чартерные рейсы летают в Турцию, Болгарию и Тунис.