Архангельский средний класс оказался… выше среднего

Аналитики определили, кто из граждан РФ может смело отнести себя к среднему классе.

Это те, кто зарабатывает от 60 до 121 тысячи в месяц (нижняя планка до налоговых вычетов).

Кроме того, эти люди могут позволить себе купить недвижимость и автомобиль, съездить за границу, а также не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров.

При этом средний класс среднему рознь. Например, в Москве его доходы начинаются с 121 тысячи. От 72 до 96 тысяч в следующих регионах: Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ненецкий АО, Мурманская область, Архангельская область, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Свердловская и Тюменская области, Амурская область, Якутия, Хабаровский и Приморский край, Магаданская и Сахалинская области, Чукотская АО и Камчатский край.

В остальных субъектах федерации средний класс начинается с 60 000.

Впрочем, наблюдатели в сомнениях – имеется в виду только зарплата или доход на каждого члена семьи?

Напомним, буквально вчера сенаторы и депутаты сохранили себе зарплаты, равные министерским. Видимо, не хотят быть средними… ни в чем.