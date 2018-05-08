Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский средний класс оказался… выше среднего

Аналитики определили, кто из граждан РФ может смело отнести себя к среднему классе.

Это те, кто зарабатывает от 60 до 121 тысячи в месяц (нижняя планка до налоговых вычетов).

Кроме того, эти люди могут позволить себе купить недвижимость и автомобиль, съездить за границу, а также не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров.

При этом средний класс среднему рознь. Например, в Москве его доходы начинаются с 121 тысячи. От 72 до 96 тысяч в следующих регионах: Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ненецкий АО, Мурманская область, Архангельская область, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Свердловская и Тюменская области, Амурская область, Якутия, Хабаровский и Приморский край, Магаданская и Сахалинская области, Чукотская АО и Камчатский край.

В остальных субъектах федерации средний класс начинается с 60 000.

Впрочем, наблюдатели в сомнениях – имеется в виду только зарплата или доход на каждого члена семьи?

Напомним, буквально вчера сенаторы и депутаты сохранили себе зарплаты, равные министерским. Видимо, не хотят быть средними… ни в чем.

20 июнь 10:47 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (174)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20