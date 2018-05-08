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На фоне пенсий. Депутаты и сенаторы сохранят свои зарплаты в полном объеме

В Совете Федерации отклонили законопроект, предусматривающий приведение зарплат депутатов и сенаторов в соответствии с доходами среднестатистического россиянина.

Эксперты Совфеда назвали его популистским и «не отвечающим текущему моменту». По их мнению, размер выплат обусловлен природой деятельности парламентариев, обязанностью полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, в первую очередь законотворческой, сложность и интенсивность которой в современных условиях существенно возросли.

Отметим, что инициаторами законопроекта выступили эсеры Сергей Миронов и Олег Нилов, решившие в кой веки раз соответствовать названию своей партии («Справедливая Россия»).

Напомним, что сейчас доходы представителей среднего класса колеблются в зависимости от региона России в диапазоне 70-95 тысяч в месяц (в Москве эта цифра вырастает до 112).

Средняя же зарплата по стране в первую половину 2018 года составила 41.1 тысяч рублей.

Интересная деталь: осенью 2017 года депутат от КПРФ Вера Ганзя уточняла, что на тот момент доход депутата Госдумы составлял около 360 тысяч рублей. «На руки получается в месяц 312 тысяч рублей. Если треть отдавать партии в качестве благотворительного взноса, по меркам Москвы остается совсем немного», - сетовала коммунистка.

19 июнь 15:34 | : Политика / Экономика

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