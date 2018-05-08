Дождливый митинг. В Архангельске протестовали против повышения цен на проезд

В дождливый и зябкий День России около ста человек пришли в парк имени Ломоносова протестовать против повышения цен на проезд в городском транспорте.

Напомним, с 1 июня цена автобусного билета (другого общественного транспорта в Архангельске нет) поднялась на 5 рублей и составила 26 руб. за одну поездку.

Протестующие настаивают, что повышение цены должно сопровождаться повышением качества обслуживания на маршруте.

Представителей перевозчика и городской администрации на митинге замечены не были.

Наблюдатели полагают, что потенциальным пользователям городского транспорта всё давно и доходчиво объяснили – почему было нужно это 25-процентное повышение цены.