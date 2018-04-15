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Новодвинск покрывается новыми крышами

В Архангельской области продолжается выполнение программы капремонта многоквартирных жилых домов.

Новые скатные крыши украсили дом 45 по улице 50 лет Октября и дом 9 по улице Мельникова.

На 4-х подъездной четырехэтажке на 50 лет Октября, 45 работы вел подрядчик ООО «Строительный Холдинг».

Как сообщила инженер отела контроля Фонда капремонта Архангельской области Ольга ЧЕБОТАРЬ, подрядчиком произведен капитальный ремонт крыши с заменой покрытия из хризотилцементных листов, 100 % сменой обрешетки, частично стропильных ног, сменой организованной наружной водосточной системы.

Стоимость работ составила 2 млн 656 тыс 873 руб.

Отметим, что это последняя крыша в Новодвинске, переделанная новым подрядчиком после неудачного ремонта ООО «ПоморРесурс».

На улице Мельникова, д. 9 работы вело вологодское ООО "ЗемСтрой". В трех подъездном трехэтажном доме подрядной организацией сделан капитальный ремонт крыши с утеплением чердачного перекрытия: 100 % смена покрытия, обрешетки, организованной наружной водосточной системы, частично стропильных ног.

Кроме того, проведена смена насыпного, утратившего теплотехнические свойства утеплителя, на 2 слоя нового жесткого минераловатного утеплителя с последующим покрытием плитами ЦСП в 2 слоя.

Стоимость работ – 5 млн 378 тыс 485 руб.

Оба объекты приняты комиссией в составе представителей Фонда капремонта Архангельской области, строительного контроля, администрации города и УК.

   

24 май 07:44 | : Экономика

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