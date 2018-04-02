"Аквилон Инвест" ищет подрядчика на реставрацию пивзавода

Проект реставрации с приспособлением для современного использования архитектурного ансамбля пивзавода А. Суркова в столице Поморья получил положительное заключение государственной экспертизы. Инвестором реставрации объекта культурного наследия выступает холдинг «Аквилон-Инвест».

В заключении, выданном государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление государственной экспертизы» говорится, что представленная проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, в том числе по конструктивной надежности, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности, требованиям по энергосбережению, а также результатам инженерных изысканий, которые соответствуют требованиям техрегламентов.

- В настоящее время проводится отбор подрядной организации, имеющей все необходимые правоустанавливающие документы для выполнения строительных и реставрационных работ. Затем подрядчик обратится в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области для получения разрешения на проведение работ. Как инвестор мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее выполнить весь объем работ по реставрации в соответствии с прошедшим все согласования проектом, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон-Инвест» Алексей Попков.

Напомним, что проект уже прошел историко-культурную экспертизу. В Акте, составленном экспертами федерального Министерства культуры, указано, что исследовательские работы выполнены качественно и в полном объеме, достаточно обоснованы, аргументированы и доказательны. Предложенный проектом перечь работ, направлен на максимальное сохранение архитектурных и конструктивных элементов ансамбля пивзавода, вся документация соответствует требованиям охранного обязательства и действующему законодательству.

Общая площадь трех подлежащих реставрации с приспособлением для современного использования исторических зданий завода составляет 7,3 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект реставрации и реновации всего квартала превышает 0,5 млрд. рублей.



Пивоваренный завод известного архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Как объект культурного наследия поставлен на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными. Мэрия Архангельска предпринимала неоднократные попытки найти ответственного арендатора, затем собственника, который взял бы на себя обязательства по сохранению архитектурного облика пивзавода. По итогам аукциона новый владелец - компания «СтройТехнология», входящая в состав строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон-Инвест», предложила вариант решение чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по восстановлению разрушающегося памятника промышленной архитектуры регионального значения, а городской бюджет получил 34,2 млн. рублей.

Было проведено специальное исследование для определения реального состояния фундаментов, кирпичных стен и железобетонных конструкций внутренних перекрытий. В архивах были найдены изображения и описания фасадов зданий. Работа была чрезвычайно сложной, кропотливой и, вместе с тем, совершенно незаметной стороннему наблюдателю. Но она была необходима для разработки проекта реставрации зданий пивзавода, с приспособлением для современного использования.



- Основная задача, которая стояла перед нами, заключалась в восстановлении фасадов главного, солодовенного и безалкогольного цехов, – пояснил автор проекта архитектор Владимир Титов. – Внутри здания особого практического интереса и архитектурной ценности не представляют: это набор относительно небольших помещений-ячеек, которые использовались ранее в технологическом процессе производства пива.

Проведенные сотрудниками САФУ им. М. В. Ломоносова исследования остаточной прочности фундаментов и стен показали, что при помощи современных строительных технологий - буронабивных свай и углеродистой сетки для укрепления стен, которые уже успешно использовались в Архангельске при восстановлении памятников архитектуры на набережной и на ул. Поморской, можно существенно продлить жизнь и корпусам пивоваренного завода.

В проекте внутренних планировочных решений коллективу авторов удалось оптимально совместить разные уровни на этажах внутри солодовенного корпуса, которые возникли в результате многочисленных реконструкций здания. Комплекс пивзавода будет выглядеть изнутри светлым, гармоничным и достаточно удобным для использования. Одной из главных изюминок проекта станет новый главный вход со стеклянной крышей, расположенный со стороны ул. Попова, между главным и солодовенным корпусами. Это позволит распределять потоки посетителей по всем уровням комплекса, от цокольного до мансардного этажа.

По мнению разработчиков проекта, в соединенных между собой зданиях главного и солодовенного корпусов логично будет разместить рестораны и кафе, офисные и торговые помещения, а также помещения общественного и культурного назначения. Отдельно стоящее в глубине двора здание безалкогольного цеха лучше всего подойдет под переоборудование в современные двухуровневые квартиры.



- В финском городе Тампере, была очень интересная история, связанная со старым текстильным заводом, расположенным точно так же в центре города, – рассказал Владимир Титов. – Производство перенесли, а освободившуюся полезную площадь превратили в своеобразный «город в городе» – торгово-развлекательный комплекс со своими ресторанами, кафе, магазинами и кинотеатром. Кстати, внешне и наш, и финский завод даже похожи, поэтому есть уверенность, что новый комплекс зданий станет настоящим украшением Архангельска и будет удобным и полезным для жителей и гостей города.