Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Счетная палата нашла недочеты в документации при строительстве социальных объектов

Средства федерального и региональных бюджетов, направляемые на строительство объектов социальной сферы, используются недостаточно эффективно и могут быть оптимизированы. К такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав по поручению Государственной Думы стоимость строительства квадратного метра соцобъектов (школ, детсадов, больниц и поликлиник), введенных в эксплуатацию в субъектах Российской Федерации в 2019-2024 годах. 

Анализ данных, предоставленных 80 регионами о построенных объектах социальной сферы за период с 2019 по 2024 год (934 школы, 1 464 детских сада, 86 больниц и 189 поликлиник), показал, что их основные физические характеристики (мощность, площадь, состав помещений, этажность, конструктивные решения) имеют высокую вариативность. Это свидетельствует об отсутствии у заказчиков единого подхода к выбору параметров проекта и, соответственно, к расходованию бюджетных средств, направляемых на создание объектов социальной инфраструктуры.

Согласно данным, полученным в ходе исследования, средняя стоимость строительства 1 кв. м соцобъектов, введенных в 2024 году, составила: по больницам - 302 тыс. рублей; по поликлиникам - 168,1 тыс. рублей; по школам - 91,5 тыс. рублей; по детским садам - 118,5 тыс. рублей. При этом сметная стоимость строительства, а также фактические затраты на строительство 1 кв. м однотипных объектов отличаются в разных ценовых зонах Российской Федерации в зависимости от проектных решений, условий производства работ и региона строительства, усложняющих факторов строительной площадки, природно-климатических, гидрогеологических, логистических условий и стоимости строительных ресурсов в конкретном регионе. Например, стоимость строительства кв. метра школы на 825 мест площадью 17 тыс. кв. метров в Республике Коми и Пермском крае различается в 1,6 раза.

Также отмечены факты строительства объектов образования с отклонением по размерам площадей отдельных помещений от минимально установленных санитарно-эпидемиологических норм в большую сторону. Так, в 139 школах площадь учебных помещений превышает норматив более чем в 2 раза, а в 61 детском саду площадь физкультурного зала выше минимального значения более чем в 1,5 раза. По мнению Счетной палаты, превышение нормативов может приводить к дополнительным затратам на строительство объектов образования и их последующую эксплуатацию. 

Как было установлено в ходе анализа, положительное влияние на стоимость строительства оказывает использование типовой проектной документации (далее –ТПД). Так, средние фактические затраты на строительство 1 кв. м соцобъектов, спроектированных с применением ТПД, были ниже, чем при строительстве объектов по индивидуальным проектам: по детским садам - на 42,7 тыс. рублей (на 33,6%), по поликлиникам – на 54,2 тыс. рублей (на 30,4%). При этом, несмотря на явное преимущество ТПД, доля объектов социальной сферы, построенных с ее применением, остается низкой: из 92 детсадов и 48 поликлиник, введенных в эксплуатацию в 2024 году, ТПД использовалась только для 18 и 9 объектов (19,6% и 18,8%), соответственно. За последние три года динамика строительства детсадов с применением ТПД варьировалась от 19,6% до 36,5%, поликлиник - от 18,8% до 34,3%.  

При этом следует отметить, что в соответствии с Правилами предоставления субсидий субъектам РФ[1] использование типовой документации (в случае ее наличия) является одним из условий заключения соглашений с регионами на софинансирование расходов на строительство объектов социальной сферы. Однако, как следует из результатов анализа, в соглашениях о предоставлении субсидий на создание в 2019-2024 годах новых мест в образовательных организациях, заключенных Минпросвещения России, обязательства по использованию ТПД прописаны не были. Вместе с тем в соглашениях, заключенных Минздравом России, требования по использованию ТПД закреплены, но несмотря на это, доля объектов здравоохранения, построенных с применением ТПД, остается низкой.

Кроме того, анализ показал, что по 10 из 16 рассмотренных проектов больниц (62,5%) решения о финансировании строительства принимались до их включения в схемы территориального планирования, то есть без предварительной проработки, оценки и обоснования вариантов размещения объектов и без учета особенностей и направлений развития соответствующей территории и инфраструктуры. 

Более того, в ходе анализа Счетная палата обратила внимание, что в 53,6% вновь построенных школ и 47,5% детских садов загруженность превышает проектную мощность, что может свидетельствовать о недостаточной эффективности планирования расходов федерального бюджета и отсутствии объективного прогноза потребности в новых местах. 

По результатам анализа Счетная палата направила Правительству Российской Федерации ряд рекомендаций, в том числе предложила поручить уполномоченным органам власти:

  1. обеспечить подготовку типовой проектной документации для объектов социальной сферы (школ, больниц, поликлиник, детских садов) с учетом актуальных технических решений, соответствующих всем минимально установленным эпидемиологическим, пожарным, санитарным и иным требованиям безопасности;
  2. обеспечить включение в соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при строительстве объектов социальной сферы, на 2026 год обязательства об использовании ТПД (при ее наличии);
  3. установить в качестве условия предоставления бюджетных субсидий регионам на софинансирование расходов, возникающих при строительстве объектов социальной сферы, требование о предварительном включении объекта социальной сферы в документы территориального планирования.

Информация предоставлена Департаментом внешних коммуникаций Счетной палаты Российской Федерации

28 август 08:30 | : Горячая тема / Экономика

Главные новости


С Днем российского кино! Arctic open продолжает прием заявок
«TABOO»: Мексика в поморской тарелке

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (352)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20