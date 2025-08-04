Счетная палата нашла недочеты в документации при строительстве социальных объектов

Средства федерального и региональных бюджетов, направляемые на строительство объектов социальной сферы, используются недостаточно эффективно и могут быть оптимизированы. К такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав по поручению Государственной Думы стоимость строительства квадратного метра соцобъектов (школ, детсадов, больниц и поликлиник), введенных в эксплуатацию в субъектах Российской Федерации в 2019-2024 годах.

Анализ данных, предоставленных 80 регионами о построенных объектах социальной сферы за период с 2019 по 2024 год (934 школы, 1 464 детских сада, 86 больниц и 189 поликлиник), показал, что их основные физические характеристики (мощность, площадь, состав помещений, этажность, конструктивные решения) имеют высокую вариативность. Это свидетельствует об отсутствии у заказчиков единого подхода к выбору параметров проекта и, соответственно, к расходованию бюджетных средств, направляемых на создание объектов социальной инфраструктуры.

Согласно данным, полученным в ходе исследования, средняя стоимость строительства 1 кв. м соцобъектов, введенных в 2024 году, составила: по больницам - 302 тыс. рублей; по поликлиникам - 168,1 тыс. рублей; по школам - 91,5 тыс. рублей; по детским садам - 118,5 тыс. рублей. При этом сметная стоимость строительства, а также фактические затраты на строительство 1 кв. м однотипных объектов отличаются в разных ценовых зонах Российской Федерации в зависимости от проектных решений, условий производства работ и региона строительства, усложняющих факторов строительной площадки, природно-климатических, гидрогеологических, логистических условий и стоимости строительных ресурсов в конкретном регионе. Например, стоимость строительства кв. метра школы на 825 мест площадью 17 тыс. кв. метров в Республике Коми и Пермском крае различается в 1,6 раза.

Также отмечены факты строительства объектов образования с отклонением по размерам площадей отдельных помещений от минимально установленных санитарно-эпидемиологических норм в большую сторону. Так, в 139 школах площадь учебных помещений превышает норматив более чем в 2 раза, а в 61 детском саду площадь физкультурного зала выше минимального значения более чем в 1,5 раза. По мнению Счетной палаты, превышение нормативов может приводить к дополнительным затратам на строительство объектов образования и их последующую эксплуатацию.

Как было установлено в ходе анализа, положительное влияние на стоимость строительства оказывает использование типовой проектной документации (далее –ТПД). Так, средние фактические затраты на строительство 1 кв. м соцобъектов, спроектированных с применением ТПД, были ниже, чем при строительстве объектов по индивидуальным проектам: по детским садам - на 42,7 тыс. рублей (на 33,6%), по поликлиникам – на 54,2 тыс. рублей (на 30,4%). При этом, несмотря на явное преимущество ТПД, доля объектов социальной сферы, построенных с ее применением, остается низкой: из 92 детсадов и 48 поликлиник, введенных в эксплуатацию в 2024 году, ТПД использовалась только для 18 и 9 объектов (19,6% и 18,8%), соответственно. За последние три года динамика строительства детсадов с применением ТПД варьировалась от 19,6% до 36,5%, поликлиник - от 18,8% до 34,3%.

При этом следует отметить, что в соответствии с Правилами предоставления субсидий субъектам РФ[1] использование типовой документации (в случае ее наличия) является одним из условий заключения соглашений с регионами на софинансирование расходов на строительство объектов социальной сферы. Однако, как следует из результатов анализа, в соглашениях о предоставлении субсидий на создание в 2019-2024 годах новых мест в образовательных организациях, заключенных Минпросвещения России, обязательства по использованию ТПД прописаны не были. Вместе с тем в соглашениях, заключенных Минздравом России, требования по использованию ТПД закреплены, но несмотря на это, доля объектов здравоохранения, построенных с применением ТПД, остается низкой.

Кроме того, анализ показал, что по 10 из 16 рассмотренных проектов больниц (62,5%) решения о финансировании строительства принимались до их включения в схемы территориального планирования, то есть без предварительной проработки, оценки и обоснования вариантов размещения объектов и без учета особенностей и направлений развития соответствующей территории и инфраструктуры.

Более того, в ходе анализа Счетная палата обратила внимание, что в 53,6% вновь построенных школ и 47,5% детских садов загруженность превышает проектную мощность, что может свидетельствовать о недостаточной эффективности планирования расходов федерального бюджета и отсутствии объективного прогноза потребности в новых местах.

По результатам анализа Счетная палата направила Правительству Российской Федерации ряд рекомендаций, в том числе предложила поручить уполномоченным органам власти:

обеспечить подготовку типовой проектной документации для объектов социальной сферы (школ, больниц, поликлиник, детских садов) с учетом актуальных технических решений, соответствующих всем минимально установленным эпидемиологическим, пожарным, санитарным и иным требованиям безопасности; обеспечить включение в соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при строительстве объектов социальной сферы, на 2026 год обязательства об использовании ТПД (при ее наличии); установить в качестве условия предоставления бюджетных субсидий регионам на софинансирование расходов, возникающих при строительстве объектов социальной сферы, требование о предварительном включении объекта социальной сферы в документы территориального планирования.

Информация предоставлена Департаментом внешних коммуникаций Счетной палаты Российской Федерации