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В Коряжме дурят "Горсвет" по-старинке

Сотрудники МУП «Горсвет» выявили в жилом микрорайоне «Зеленый-1», в одном из частных домов, факт хищения электроэнергии посредством установки на приборе учета магнита. По словам директора предприятия Владимира Бровина, такой случай в Коряжме первый.

17 апреля в ходе очередной проверки, а точнее – при контрольном снятии показаний приборов учета потребления электрической энергии, сотрудники МУП «Горсвет» обнаружили на счетчике в одном из частных жилых домов магнит. «Это напрямую свидетельствует о хищении потребляемой электроэнергии, ведь магнитное поле искажало показания прибора учета», - пояснил инженер-технолог муниципального предприятия Анатолий Кривополенов.

При участии сбытовой компании и сотрудников местного отдела полиции был составлен соответствующий акт, а также выполнен расчет потребленного электричества. Документы переданы поставщику электроэнергии. По словам Анатолия Кривополенова, согласно расчету неучтенной потребленной электроэнергии, должнику придется выплатить порядка 40 тысяч рублей.

Кроме того, материалы проверки будут направлены в отдел полиции по городу Коряжме, и нарушителю грозит еще крупный штраф.

В настоящее время МУП «Горсвет» продолжает контрольные осмотры приборов учета потребления электрической энергии на предмет выявления возможных нарушений.

(по материалам tk-online)

14 май 11:26 | : Экономика / Скандалы

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